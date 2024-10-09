РФ за считанные дни пойдет в наступление на Запорожье: в ВСУ раскрыли план врага

После захвата Угледара в Донецкой области российские оккупанты активизируются в Запорожской области, рассказал Владислав Волошин.

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В ВСУ рассказали, когда россияне начнут штурмы на Запорожском направлении / Коллаж: Главред, фото: Сухопутные войска ВС Украины

Российские оккупанты могут начать штурмовые действия на Запорожском направлении ориентировочно через неделю. Сейчас враг осуществляет разведывательно-поисковые действия. Об этом сообщил представитель Сил обороны юга Владислава Волошина в эфире телемарафона.

"Относительно того, начали ли (россияне - Главред) свои уже более активные штурмовые действия на направлениях в Запорожье. Это возле Роботино и возле Приютного. Пока еще они не начали эти штурмы. Но хочу сказать, что враг сосредотачивает уже на передовых позициях личный состав этих штурмовых групп", - рассказал он.

Волошин отметил, что войска РФ проводят рекогносцировку и разведку, чтобы выявить украинские оборонительные линии и огневые позиции.

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"И в недалеком будущем - это будет примерно 3-5 дней, а то и до недели, начнет вести эти штурмовые действия малыми группами пехоты для того, чтобы захватить определенные наши позиции и улучшить свое тактическое положение, изменив в свою пользу конфигурацию боевого столкновения", - отметил спикер.

По его словам, украинская разведка пока не обнаружила крупных наступательных группировок РФ. Волошин добавил, что российские штурмовые группы формируются из тех частей, которые уже действуют на этом направлении.

"Там, кроме того, создаются еще такие подразделения, которые будут проводить закрепление. То есть штурмовая группа в составе небольших групп пехоты от 5 до 10 человек будут осуществлять штурмы, а за ними дальше будут идти группы закрепления, которые будут держать захваченные позиции, рубежи", - пояснил спикер.

Кто такой Владислав Волошин? Владислав Волошин - спикер Сил обороны юга, которое отвечает за южный участок линии боевого соприкосновения. Территория ответственности: Винницкая, Кировоградская, Николаевская, Одесская и Херсонская области.

Наступление РФ на Запорожье - что известно

Напомним, спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщил, РФ перебрасывает личный состав на Запорожье и, вероятно, активизирует штурмовые действия в ближайшие дни. По его словам, в случае прорыва российских сил на этом направлении, они могут взять под контроль логистические пути из Запорожья на восток Украины, где расположены украинские подразделения.

Депутат Запорожского городского совета Дмитрий Кирильчук заверил, что российские войска не смогут прорваться на Запорожском направлении. Хотя противник усиливает свои подразделения и готовится к штурмовым действиям, ситуация контролируемая.

Ранее в ВСУ предупреждали, что российские войска готовятся к увеличению штурмовых действий на Запорожском направлении. Враг формирует штурмовые группы в районе Приютного и получил новую технику для поддержки наступления.

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