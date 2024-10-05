В разведке назвали новую цель РФ: враг перебрасывает резервы и идет на штурм

Войска страны-агрессора РФ продолжают подготовку новых штурмов а Ореховском и Работинском направлениях Запорожской области, заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.
"По данным разведки, противник готовит новые штурмовые действия под Ореховым и Роботиным, враг перебрасывает туда личный состав и через несколько дней, вероятно, активизирует новые штурмы", - подчеркнул он в эфире информационного телемарафона.
Украинский офицер предупредил о том, что в случае прорыва россиян на этом направлении, РФ может взять под огневой контроль логистические пути, которые идут из Запорожья на восток Украины, где Силы обороны держат Донецкую и южную часть Запорожской области.
Волошин добавил, что за прошедшие сутки только в Запорожской области противник совершил 400 обстрелов по населенным пунктам. Еще около 300 по позициям украинских войск.
Что известно о селе Работино?
Работино - село в Токмакской городской общине Пологовского района Запорожской области Украины. Оно находится в 20 км от города Токмак. С начала марта 2022 года российские оккупанты захватили населенный пункт. В августе 2023 года украинские военные деоккупировали село в ходе контрнаступления. Ожесточенные бои за село продолжаются. Об этом сообщает Википедия.
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Ранее сообщалось о том, что РФ готовится к прорыву на Запорожском направлении. Ситуация в Запорожской области будет обостряться - спикер Сил обороны Юга раскрыл детали боев.
Напомним, ранее сообщалось о том, что оккупанты продвинулись на границе Запорожской и Донецкой областей. Оккупанты продолжали наземные атаки вблизи и к северо-востоку от Роботино вблизи Малой Токмачки на западе Запорожской области.
Как сообщалось ранее, в результате удара РФ на Запорожье есть погибшие. Россияне вновь нанесли удар по области, в этот раз обстреляли Гуляйпольскую громаду.
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