УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Прилетело по предприятию: в результате удара РФ на Запорожье есть погибшие

Алексей Тесля
14 сентября 2024, 19:09
103
Россияне вновь нанесли удар по области, в этот раз обстреляли Гуляйпольскую громаду.
Дым, ракета
РФ ударила по сельхозпредприятию на Запорожье / pixabay, Минобороны РФ

Российские войска нанесли удар по Гуляйпольской громаде Запорожской области, в результате есть жертвы, рассказал глава областной военной администрации Иван Федоров.

Как написал он в Telegram, зафиксировано попадание по территории сельхозпредприятия, в результате погибли три человека.

Глава Запорожской ОВА уточнил, что все погибшие в результате удара РФ были сотрудниками этого сельхозпредприятия.

видео дня

"Россияне вновь нанесли удар по области. В этот раз обстреляли Гуляйпольскую громаду. Попали по территории одного из сельскохозяйственных предприятий. Погибли три человека. Все погибшие - сотрудники этого предприятия", - написал Федоров.

Кто такой Иван Федоров

С 2020 - Мелитопольский городской голова. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен русскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОВА.

Удары РФ по Запорожской области - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что РФ атаковала дронами Запорожье, в результате есть погибшие и раненые. Российские оккупанты нанесли семь ударов беспилотниками по территории Запорожья и Запорожского района.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ ударила ракетой по Запорожью: 8-летний мальчик погиб, еще один ребенок в реанимации.

Как сообщалось ранее, РФ нанесла более 400 ударов по Запорожскому району за сутки. В результате поступило 50 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Запорожская область Федоров взрыв война России и Украины
Реклама

Главное за день

Прилетело по предприятию: в результате удара РФ на Запорожье есть погибшие

Прилетело по предприятию: в результате удара РФ на Запорожье есть погибшие

19:09 Украина
"Я теперь на родной земле": первые звонки военных после возвращения из плена

"Я теперь на родной земле": первые звонки военных после возвращения из плена

18:45 Украина
"Покрошили" россиян вместе с техникой: кадры спецоперации ГУР у берегов Крыма

"Покрошили" россиян вместе с техникой: кадры спецоперации ГУР у берегов Крыма

18:13 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Любовь умерла : Ольга Сумская рассказала о разводе с мужем 80083

"Любовь умерла": Ольга Сумская рассказала о разводе с мужем

Гороскоп на завтра 15 сентября: Стрельцам - важное событие, Весам - увлекательный день 18965

Гороскоп на завтра 15 сентября: Стрельцам - важное событие, Весам - увлекательный день

Строго запрещено: почему нельзя бросать пельмени в кипяток - причина удивит 13403

Строго запрещено: почему нельзя бросать пельмени в кипяток - причина удивит

Боже мой : Клара Новикова вышла на связь и ошарашила заявлением 9269

"Боже мой": Клара Новикова вышла на связь и ошарашила заявлением

Последние новости

19:36

РФ внезапно перебросила тысячи оккупантов на Курщину: в ВСУ раскрыли данные

19:10

Как демографический кризис влияет на экономику и политику страны?мнение

19:09

Прилетело по предприятию: в результате удара РФ на Запорожье есть погибшие

19:08

Украина озвучила США и Британии цели РФ, которые хочет атаковать - Reuters

18:45

"Я теперь на родной земле": первые звонки военных после возвращения из пленаВидео

Сможет ли Украина победить Россию: Фесенко – о том, как выборы в США повлияют на исход войныСможет ли Украина победить Россию: Фесенко – о том, как выборы в США повлияют на исход войны
18:39

Еще те кузнечики-прыгуны: эксперты объяснили, почему коты так любят прыгать

18:13

"Покрошили" россиян вместе с техникой: кадры спецоперации ГУР у берегов КрымаВидео

17:16

ВСУ освободили еще несколько сел в Курской области: в DeepState раскрыли детали

17:11

"Это чудо": появились неожиданные детали нового обмена пленными

Реклама
16:55

ВСУ держат россиян "лоб в лоб": ситуация в Покровске снова осложнилась - ВСУ

16:25

Второй мост за два дня: россияне разрушили путепровод "Восточный" в Покровске - ГВА

16:13

MELOVİN послал пьяную женщину прямо во время концерта

16:12

У Шольца заговорили о переговорах между Украиной и РФ: что предлагает Берлин

15:57

СБУ задержала всех поджигателей военных авто: наказания не избежать - эксперт

15:36

8 советов, как избежать натирания обуви: ножки будут "летать"

15:29

Путину грозит двойной удар, из-за двух стран он не решится применить ядерку – СНБО

15:16

У россиян десятки "двухсотых": на Курщине разгромили части "элитных" войск РФВидео

14:48

Овощи дешеветь не будут: украинцам дали неутешительный прогноз по ценам

14:39

Умер известный украинский фольклорист

14:38

В саду будет маленькая Голландия: когда и как правильно сажать тюльпаныВидео

Реклама
14:38

Наши - дома: 103 воина вернулись в Украину, среди освобожденных есть азовцы

14:24

Шольц резко объявил о позиции Германии по поставкам Украине Taurus

14:06

Британская разведка показала уничтоженные мосты в Курской областиФото

13:42

ВСУ снова прорвались на Курщине: тысячи россиян под угрозой окружения - Forbes

13:37

Удары оружием Запада вглубь РФ: у Зеленского ответили на угрозы Путина

13:14

Что нельзя делать с клубникой в сентябре: одно действие уничтожит урожай

13:11

Притворился водителем: журналистка полностью разоблачила блогера ВолошинаВидео

12:51

Зачем водители поливают лобовое стекло авто минеральной водой: неожиданная хитрость

12:49

"Я бы с удовольствием": Усик признался, что хочет получить должность в Кабмине

12:22

Путин может применить ядерное оружие в России: в Reuters раскрыли планы Кремля

12:03

Постаревший Жигунов сильно сдал после смерти Заворотнюк

11:53

Зачем на бачке унитаза аж две кнопки: неординарная разгадка удивит

11:52

Оккупанты атаковали энергообъект в одной из областей Украины: что известно

11:32

Лунное затмение 18 сентября 2024: Стрельцам - переезд, Рыбам - перемены, Овнам - исцелениеВидео

11:04

ВСУ продвинулись вперед в еще одном районе Курской области: детали от ISW

10:44

Режим Путина может получить больше оружия от КНДР: СМИ раскрыли подробности

10:11

"Он понимает, как трудно выжить": Зеленский об откровенном разговоре с Трампом

09:40

У Путина есть два варианта "ответа" на дальнобойные удары ВСУ: в США узнали детали

09:18

Без официальных объявлений: США и Британия разрешили Украине бить по РФ - Guardian

09:15

Что приготовить из тыквы: вкусные рецепты на завтрак, обед или ужин

Реклама
08:42

РФ атаковала Украину более 70 "шахедами": Зеленский сделал заявление

08:35

Использование западного оружия для ударов по РФ: Байден резко ответил Путину

08:10

Почему на самом деле Путин устраивает истерику из-за разрешения на удары по РФмнение

07:46

Полномасштабное контрнаступление РФ в Курской области еще не началось - ISW

07:05

Отыскать зонтик за 8 секунд сможет только гений: загадка для людей со "зрением орла"

06:10

Мирные планы от Берлина: что стоит знатьмнение

05:58

Гороскоп на завтра 15 сентября: Стрельцам - важное событие, Весам - увлекательный день

05:50

Ребус для тех, у кого зрение, как у орла: надо за 15 секунд найти кольцо

05:27

Строго запрещено: почему нельзя бросать пельмени в кипяток - причина удивитВидео

04:37

"Красные линии" Кремля в щепки: ВСУ разрушили опасения США операцией на Курщине

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять