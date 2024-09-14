Прилетело по предприятию: в результате удара РФ на Запорожье есть погибшие

Россияне вновь нанесли удар по области, в этот раз обстреляли Гуляйпольскую громаду.

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РФ ударила по сельхозпредприятию на Запорожье / pixabay, Минобороны РФ

Российские войска нанесли удар по Гуляйпольской громаде Запорожской области, в результате есть жертвы, рассказал глава областной военной администрации Иван Федоров.

Как написал он в Telegram, зафиксировано попадание по территории сельхозпредприятия, в результате погибли три человека.

Глава Запорожской ОВА уточнил, что все погибшие в результате удара РФ были сотрудниками этого сельхозпредприятия.

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"Россияне вновь нанесли удар по области. В этот раз обстреляли Гуляйпольскую громаду. Попали по территории одного из сельскохозяйственных предприятий. Погибли три человека. Все погибшие - сотрудники этого предприятия", - написал Федоров.

Кто такой Иван Федоров С 2020 - Мелитопольский городской голова. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен русскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОВА.

Удары РФ по Запорожской области - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что РФ атаковала дронами Запорожье, в результате есть погибшие и раненые. Российские оккупанты нанесли семь ударов беспилотниками по территории Запорожья и Запорожского района.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ ударила ракетой по Запорожью: 8-летний мальчик погиб, еще один ребенок в реанимации.

Как сообщалось ранее, РФ нанесла более 400 ударов по Запорожскому району за сутки. В результате поступило 50 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

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