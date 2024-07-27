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Более 400 ударов по Запорожскому району за сутки: каковы последствия атак РФ

Мария Николишин
27 июля 2024, 08:42
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Поступило 50 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры, говорит Федоров.
Более 400 ударов по Запорожскому району за сутки: каковы последствия атак РФ
РФ нанесла 408 ударов по Запорожскому району / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, t.me/ivan_fedorov_zp

В результате атак страны-агрессора России на Запорожский район 26 июля, ранения получили две женщины и один мужчина. Об этом сообщает глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

По его информации, в течение суток оккупанты нанесли 408 ударов по 10 населенным пунктам области.

"8 авиационных ударов войска РФ нанесли по Каменскому, Лобковому, Роботино, Малой Токмачке и Малиновке. 224 БпЛА различной модификации атаковали Лежино, Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. 9 обстрелов РСЗО накрыли Малую Токмачку и Роботино. 167 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки, Левадного и Щербаков", - подчеркнул Федоров.

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Он также добавил, что поступило 50 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Кто такой Иван Федоров

С 2020 - Мелитопольский городской голова. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОГА.

Запорожское направление фронта - что известно

Напомним, военный эксперт Владислав Селезнев ранее сообщал, что российская оккупационная армия наращивает резервы для активизации боевых на юге Запорожской области.

Представитель оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий заявил, что в самой Запорожской области россиян достаточно много - почти 90 тысяч. И наблюдается прирост этого количества - где-то за последние три недели прибавилось еще две тысячи.

Кроме того, 16 июня российские войска осуществили ограниченные наступательные операции в направлении населенных пунктов Старомайорское и Урожайное, которые находятся на границе Запорожской и Донецкой областей. В отчете американского Института изучения войны отмечается, что россияне могут начать новое наступление на данном участке фронта.

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