РФ в Запорожской области собрала 90 тысяч оккупантов: готовит ли враг наступление

Российские оккупанты получат достойный отпор, если решатся на наступательную операцию в Запорожской области, сказал спикер ОСГВ Таврия Дмитрий Лыховий.

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ВСУ держат оборону в Запорожской области, враг к наступлению пока не готовится - ОСГВ Таврия / Коллаж: Главред, фото: 56-я Отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, DeepState

Агрессор Россия сосредоточился на оккупированных районах Запорожской области около 90 тысяч своих оккупантов. Однако речь идет не об ударной группировке, а всем количестве войск захватчиков на данном направлении фронта. Об этом заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск Таврия Дмитрий Лыховий.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что цифра в 90 тысяч – это численность всей группировки российских оккупантов в Запорожской области. За последние три недели их там стало больше еще на 2 тысячи военных.

"Если разделить разные направления, очевидно, что 90 тысяч в Запорожской области, в зоне, и, что касается нашего ОСГВ, это цифра, которая не дает особых поводов для беспокойства. Речь идет о всей оперативной глубине российской обороны в регионе, где у них есть свои фортификации, оккупированные города и порты", - объяснил ситуацию Лыховий. видео дня

Как утверждает военный, на данный момент россияне в Запорожской области наступательной группировки не сформировали. Однако враг там проводит ротацию личного состава.

"Идет ротация личного состава, идет замена и, как сказал главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский, если россияне будут наступать на Запорожском направлении - они получат достойный отпор. Впрочем, пока предпосылок для этого не видим", - подчеркнул Дмитрий Лыховий.

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РФ собрала 90 тысяч солдат на Запорожье, однако такого количества оккупантов не хватит для проведения наступательных действий, сказал Дмитрий Лыховий. Также врагу не хватит сил для операций в Херсонской области.

Россияне накапливают силы, чтобы прорваться на юге Запорожской области, считает бывший спикер Генерального штаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев. Согласно его оценкам, враг наращивает группировку для наступления в районе Работино.

Ситуация на Запорожском направлении для РФ ужасная, сообщили партизаны Атеш. Оккупанты из-за жестокости собственных командиров несут большие потери.

Что такое ОСГВ "Таврия" Оперативно-стратегическая группировка войск "Таврия" - объединение Сухопутных войск Украины. Созданное во время полномасштабного российского вторжения на территорию Украины. Командует группировкой бригадный генерал Александр Тарнавский. Бойцы этой группировки войск участвовали в контрнаступлении украинской армии в 2022 году на юге и в боях на Авдеевском направлении.

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