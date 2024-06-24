Россияне накапливают силы, чтобы прорваться на юге Запорожской области - Селезнев

В ближайшее время они начнут активные боевые действия на юге Запорожской области и возможно юго-восточной части Донецкой области.

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Оккупанты готовят наступление на Запорожье / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот: deepstatemap

Военный эксперт Владислав Селезнев сообщил, что российская оккупационная армия наращивает резервы для активизации боевых на юге Запорожской области

"Сейчас очень мало подается информации о том, что российская оккупационная армия активно готовится к наступательным действиям в районе Роботино. Россияне активно завозят в порт Мариуполя военное снаряжение и технику. Они пытаются полностью обеспечить группировку войск на юге. Думаю, что в ближайшее время они начнут активные боевые действия на юге Запорожской области и возможно юго-восточной части Донецкой области", - сообщил Селезнев в эфире телеканала "Еспресо".

По словам эксперта, россияне наращивают свою группировку на временного оккупированных территориях Украины

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"Сегодня дорогу крайне важно растянуть наши резервы и ресурсы. Именно поэтому вместе с событиями, которые происходят на севере Харьковщины, враг будет пытаться трансформировать свое численное и техническое преимущество на юге Украины. Это задача, которую требует от своих генералов Путин. Он недавно заявил, что готов выходить на переговоры с Украиной, если Киев откажется от Запорожской, Донецкой, Луганской и Херсонской областей. Впрочем, даже при таком сценарии, Путин не будет придерживаться никаких соглашений", - добавил он.

Кто такой Владислав Селезнев Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

Напомним, что РФ наращивает силы на Запорожье и перебрасывает десятки единиц военной техники. Петр Андрющенко заявил, что россияне переправляли в железнодорожном эшелоне не менее 17 единиц МТЛБ и целый состав грузовиков.

Владислав Селезнев сказал, сколько продлится активное наступление РФ. Обычно масштабные наступательные операции могут длиться от трех до пяти месяцев. Враг привлек все, даже стратегического уровня нетронутые запасы и ресурсы.

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