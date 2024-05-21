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Командовал армией в Запорожье и критиковал Минобороны: в РФ "закрыли" топ-генерала - СМИ

Юрий Берендий
21 мая 2024, 17:43
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Аналитики отмечают, что арест экс-командующего 58-й армии РФ Ивана Попова направлении связан с его критикой в адрес российского Минобороны.
Командовал армией в Запорожье и критиковал Минобороны: в РФ 'закрыли' топ-генерала - СМИ
В России арестовали генерал-майора, который воевал на Запорожском направлении / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео

Экс-командующий российской 58-й армией, принимавшей активное участие в боях на Запорожском направлении Иван Попов арестован на территории РФ. По данным российских СМИ, генерал-майору инкриминируют мошенничество на сумму более 100 миллионов рублей.

СМИ со ссылкой на собственные источники сообщают, что ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста рассматривал 235-й гарнизонный военный суд.

Российские так называемые "Z-каналы" сообщают, что генерал-майора арестовали 17 мая по делу о мошенничестве, совершенном организованной группой или в крупном размере (часть 4 статьи 159 УК). Расследование ведет департамент военной контрразведки (ДВКР) ФСБ, изначально дело касалось заместителя Попова.

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В деле также фигурируют предприниматель из Краснодарского края и офицер Южного военного округа. Отмечается, что ущерб, нанесенный обвиняемыми, превышает 100 миллионов рублей.

По версии следствия, которую приводят российские пропагандистские СМИ, Попов продал около двух тысяч тонн металлоизделий, предназначенных для строительства укреплений на Запорожском направлении, где он руководил обороной во время службы.

Какова причина ареста Попова

Блогер-аналитик, старший лейтенант сухопутных войск Армии обороны Израиля Игаль Левин в своем Телеграм-канале отметил, что генерал-майор Иван Попов - это тот самый генерал, который выступил с ярой критикой российского командования в 2023 году, пытался не замалчивать о проблемах на фронте, выступал за то, чтобы дать ротацию российским войскам, и угрожал донести все эти проблемы непосредственно Путину. Считается, что его тогда снял с должности командующего 58-й армией сам Герасимов.

"На фоне всех этих чисток все больше убеждаюсь в том, что атака на Харьковщине - это личная авантюра Лапина. Генерала, который ведет активные боевые действия, немного сложнее свернуть. Плюс, есть что заявить новому министру обороны: мол, мы тут волю Путина выполняем - создаем буферную зону. Какие такие чистки, не мешайте, пожалуйста, воевать. Или банально надеется добиться хоть каких-то успехов (взять Волчанск, например) и тем самым уменьшить шансы на то, что придут и за ним", - отметил военный аналитик.

Кто такой Игаль Левин

Игаль Левин – старший лейтенант сухопутных войск Армии обороны Израиля, участник Второй ливанской войны, операции "Литой свинец" и плана одностороннего размежевания; военный аналитик и соавтор Telegram-канала Yigal Levin (ранее носил название Ressentiment), пишет Википедия.

Чем известен российский генерал Попов

В 2023 году российский генерал Иван Попов открыто выступил с обвинениями в адрес Генштаба РФ, заявив о проблемах оккупационной армии.

"Возникла ситуация сложная со старшим начальством... Я поднял ряд проблем на самом высоком уровне, высказал все предельно жестко. В связи с этим старшие начальники, видимо, почувствовали во мне какую-то опасность и стремительно за один день составили приказ... и от меня избавились. Так сказать, нас ударил в спину наш старший начальник", - прокомментировал Попов свое увольнение.

Кто такой Иван Попов

Иван Иванович Попов ((30 января 1975, Даниловский район (Волгоградская область), Волгоградская область) - российский военачальник, генерал-майор (2023). Командовал 58-й общевойсковой армией в 2023 году. В июле 2023 года отстранен от должности после доклада командованию о проблемах в российской армии, сообщает Википедия.

"Зачистка" в российской армии - каковы последствия отставки Шойгу

Напомним, как ранее сообщал Главред, 23 апреля заместителя министра обороны России Тимура Иванова, ответственного за закупки военной продукции, строительство и реконструкцию объектов Минобороны РФ, задержали по подозрению в получении взятки, сообщил Следственный комитет России.

12 мая российский диктатор Владимир Путин отправил в отставку с должности министра обороны РФ Сергея Шойгу. Зато уже экс-глава российского Минобороны займет должность секретаря российского Совбеза.

Владимир Путин меняет стратегию войны против Украины, уже не надеясь на значительные военные успехи. Об этом рассказал координатор политического центра "Легион Свобода России" и экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, комментируя отставку Сергея Шойгу с поста министра обороны.

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