'Взятка - это для публики': СМИ назвали истинную причину ареста заместителя Шойгу

По данным СМИ, заместителя Шойгу арестовали по подозрению в государственной измене.

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Стали известны новые детали ареста заместителя министра обороны России / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, суды общей юрисдикции Москвы

23 апреля заместителя министра обороны России Тимура Иванова, занимавшегося вопросами закупок военной продукции, строительства и реконструкции объектов Минобороны РФ, задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщил Следственный комитет России, однако, настоящая причина ареста заместителя министра обороны Тимура Иванова - госизмена. Об этом сообщает издание Nexta со ссылкой на российские СМИ.

"Взятка - это для публики. Пока говорить публично о госизмене не хотят - скандал большой: все-таки заместитель министра обороны", - говорит один из источников.

Отмечается, что за коррупцию его бы никто задерживать не стал, ведь о коррупции в Кремле давно все знали. По данным СМИ, Путин дал команду после того, как удалось убедить, что речь идет именно о госизмене.

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Кроме того, указывается, что российские правоохранительные органы начали собирать компромат на Тимура Иванова еще с 2017 года.

В то же время, 24 апреля заместителя министра обороны России Тимура Иванова, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, отправили в СИЗО. Об этом сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Отмечается, что Иванова арестовали до 23 июня 2024 года. По заключению следствия, он занимался вопросами строительства и капитального ремонта объектов Минобороны РФ. Следствие считает, что Иванов получил взятку при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства, вступив в преступный сговор с третьими лицами.

Кто такой Тимур Иванов Иванов Тимур - российский государственный деятель, заместитель министра обороны Российской Федерации с 23 мая 2016 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса, кандидат экономических наук, сообщает Википедия. С 2022 года за поддержку вторжения России в Украину находится под санкциями США, Великобритании, Европейского союза и ряда других странПерейти в раздел "Санкции". Вечером 23 апреля 2024 года задержан СК РФ по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (статья 290 УК РФ) и отправлен под арест на 2 месяца.

Война "кланов" в России - последние заявления Шойгу

Напомним, как ранее сообщал Главред, сербский наемник Деян Берич обратился к президенту России Владимиру Путину с жалобами на негативное отношение к сербам, которые присоединились к армии РФ. Эту атаку направили секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и министр обороны Сергей Шойгу на "заместителя Путина" - генерального директора "Роснефти" Игоря Сечина. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о намерении Москвы "повысить интенсивность" атак на Украину.

Министерство обороны России сообщило, что Франция выразила готовность к диалогу по Украине или рассмотрению возможности проведения мирных переговоров. Однако, в Париже опровергли заявления РФ.

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