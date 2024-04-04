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Шойгу заявил, что РФ готова к переговорам по Украине: чего хочет Путин

Анна Ярославская
4 апреля 2024, 08:39
Глава минобороны страны-агрессора РФ Сергей Шойгу также высказался о возможной отправке французских войск в Украину.
Шойгу заявил, что РФ готова к переговорам по Украине: чего хочет Путин
Шойгу заявил, что РФ готова к переговорам по Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот видео Telegram

Министр обороны страны-агрессора РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия якобы готова к диалогу "по Украине". Об этом он сказал во время телефонного разговора с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню.

По словам Шойгу, основой диалога могли бы стать Стамбульские переговоры.

"Отмечена готовность к диалогу по Украине. Исходные положения могли бы основываться на "Стамбульской мирной инициативе". Проведение встречи в Женеве без участия России бессмысленно" - сообщает Министерство обороны РФ.

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При этом Шойгу пригрозил Лекорню, заявив, что отправка французских войск в Украину создаст некие "проблемы" для самой Франции.

Также Шойгу повторил тезисы российского диктатора Владимира Путина о том, что за организацией теракта в концертном зале "Крокус-Сити" Подмосковье якобы может стоять Украина.

Глава Минобороны РФ также повторил любимый тезис российских пропагандистов о том, что Киев якобы "не делает ничего без одобрения западных кураторов", и выразил "надежду", что за массовым убийством не стоят французские спецслужбы.

Стамбульские переговоры - что о них известно

Переговоры Украины и России сначала на территории Беларуси, а потом в Турции состоялись весной 2022 года.

10 марта в рамках дипломатического форума в Анталье прошла встреча министров иностранных дел Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова, а переговоры на уровне делегаций стартовали 29 марта в Стамбуле.
В ходе встречи украинская сторона передала российским делегатам проект соглашения - так называемого "Стамбульского коммюнике".

В течение апреля стороны обсуждали проект соглашения по видеосвязи на уровне делегатов и рабочих групп, но к маю были вынуждены признать, что переговоры забуксовали.

24 ноября 2023 года Давид Арахамия заявил, что на переговорах, проходивших в феврале-марте 2022 года в Беларуси и Турции, делегация из Москвы обещала Киеву заключение мира за отказ от вступления в НАТО. По его словам, Украина отказалась из-за отсутствия доверия к россиянам, также пришлось бы менять Конституцию, а тогдашний премьер-минитр Великобритании Борис Джонсон якобы предлагал "просто воевать".

Позже бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Стамбульские переговоры были вполне реальны и вели к мирному соглашению на выгодных для Украины условиях.

Издание The Wall Street Journal раскрыло детали мирного соглашения, которое разрабатывалось украинской и российской стороной весной 2022 года.

Документ датирован 15 апреля 2022 года. Участники переговоров с обеих сторон пытались прекратить боевые действия, согласившись превратить Украину в "постоянно нейтральное государство, которое не участвует в военных блоках". Кроме того, речь шла о том, чтобы лишить Украину возможности восстанавливать свою армию при поддержке Запада и оставить аннексированный Крым под фактическим контролем России.

Мирные переговоры Украины и России - последние новости

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что мир в Украине возможен в любое время. Для этого российский диктатор Владимир Путин должен вывести войска из нашей страны. По словам Шольца, посреднические инициативы для установления мира были всегда.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ якобы готова к мирному разрешению войны в Украине. При этом Путин выдвигает условия. Хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что пока не видит вероятности переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным.

В завершении войны России и Украины ключевую роль может сыграть Китай, поскольку у КНР - "особые отношения" с РФ. Такое мнение озвучил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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