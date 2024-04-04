Шойгу заявил, что РФ готова к переговорам по Украине: чего хочет Путин

Глава минобороны страны-агрессора РФ Сергей Шойгу также высказался о возможной отправке французских войск в Украину.

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Шойгу заявил, что РФ готова к переговорам по Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот видео Telegram

Министр обороны страны-агрессора РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия якобы готова к диалогу "по Украине". Об этом он сказал во время телефонного разговора с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню.

По словам Шойгу, основой диалога могли бы стать Стамбульские переговоры.

"Отмечена готовность к диалогу по Украине. Исходные положения могли бы основываться на "Стамбульской мирной инициативе". Проведение встречи в Женеве без участия России бессмысленно" - сообщает Министерство обороны РФ.

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При этом Шойгу пригрозил Лекорню, заявив, что отправка французских войск в Украину создаст некие "проблемы" для самой Франции.

Также Шойгу повторил тезисы российского диктатора Владимира Путина о том, что за организацией теракта в концертном зале "Крокус-Сити" Подмосковье якобы может стоять Украина.

Глава Минобороны РФ также повторил любимый тезис российских пропагандистов о том, что Киев якобы "не делает ничего без одобрения западных кураторов", и выразил "надежду", что за массовым убийством не стоят французские спецслужбы.

Стамбульские переговоры - что о них известно Переговоры Украины и России сначала на территории Беларуси, а потом в Турции состоялись весной 2022 года. 10 марта в рамках дипломатического форума в Анталье прошла встреча министров иностранных дел Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова, а переговоры на уровне делегаций стартовали 29 марта в Стамбуле.

В ходе встречи украинская сторона передала российским делегатам проект соглашения - так называемого "Стамбульского коммюнике". В течение апреля стороны обсуждали проект соглашения по видеосвязи на уровне делегатов и рабочих групп, но к маю были вынуждены признать, что переговоры забуксовали. 24 ноября 2023 года Давид Арахамия заявил, что на переговорах, проходивших в феврале-марте 2022 года в Беларуси и Турции, делегация из Москвы обещала Киеву заключение мира за отказ от вступления в НАТО. По его словам, Украина отказалась из-за отсутствия доверия к россиянам, также пришлось бы менять Конституцию, а тогдашний премьер-минитр Великобритании Борис Джонсон якобы предлагал "просто воевать". Позже бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Стамбульские переговоры были вполне реальны и вели к мирному соглашению на выгодных для Украины условиях. Издание The Wall Street Journal раскрыло детали мирного соглашения, которое разрабатывалось украинской и российской стороной весной 2022 года. Документ датирован 15 апреля 2022 года. Участники переговоров с обеих сторон пытались прекратить боевые действия, согласившись превратить Украину в "постоянно нейтральное государство, которое не участвует в военных блоках". Кроме того, речь шла о том, чтобы лишить Украину возможности восстанавливать свою армию при поддержке Запада и оставить аннексированный Крым под фактическим контролем России.

Мирные переговоры Украины и России - последние новости

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