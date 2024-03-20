"У них особые отношения": Кулеба сказал, кто способен завершить войну в Украине

В завершении войны России и Украины ключевую роль может сыграть Китай, поскольку у КНР - "особые отношения" с РФ. Такое мнение озвучил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью La Stampa.
По его словам, в ожидании точной даты Форума мира в Швейцарии двусторонние контакты продолжаются.
"Например, с Китаем, который мог бы сыграть фундаментальную роль в прекращении войны благодаря особым отношениям с Россией", - сказал Кулеба.
Министр также прокомментировал отношения Украины и КНР, между которыми существует доверие. Страны "никогда не испытывали проблем ни в основных вопросах, ни в двусторонних отношениях". К тому же между Киевом и Пекином все еще продолжается диалог по поводу украинской Формулы мира.
"Главное мирное предложение, которое сейчас есть на столе в мире — это украинская мирная формула, предложенная президентом Зеленским. И мы работаем над ней, включая созыв первого саммита мира", — сказал глава МИД.
Формула мира Зеленского
Формула мира Зеленского – инициатива главы государства, согласно которой война России против Украины может быть завершена политическим путем при соблюдении ряда условий.
Президент Украины презентовал "формулу мира" на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке осенью 2023 года.
"Формула мира" сосредоточена на восстановлении территориальной целостности государства. Ее два основных пункта:
- полный вывод всех российских военных формирований в границах Украины 1991 года;
- полное возвращение Украине эффективного контроля над всей госграницей.
Кроме того, страна-агрессор Россия должна выплатить Украине репарации, освободить всех пленных и депортированных и окончательно прекратить эскалацию.
"Формулу мира" Украины поддерживают 66 государств, среди них присутствуют и страны Глобального Юга.
Позиция Китая в отношении войны в Украине
Как сообщал Главред, в начале марта министерство иностранных дел Китая заявило, что переговоры будут единственным способом прекратить боевые действия в Украине.
Также мы сообщали, что в начале мая лидер Китая Си Цзиньпин поедет с визитом во Францию. В Париже он встретится с президентом страны Эммануэлем Макроном. Эта встреча Си и Макрона состоится через год после того, как президент Франции посетил Пекин и Гуанчжоу.
Как пишет Politico: "Недавно официальные лица сообщили, что Китай пытается убедить Европу позволить России сесть за стол будущих мирных переговоров, возможно, в Швейцарии, иначе Пекин будет бойкотировать такие встречи".
В декабре 2023 года издание Nikkei Asia писало о том, что российский диктатор Владимир Путин намерен воевать с Украиной не мене пяти лет. При этом он уверен, что в результате одержит победу. Об этом хозяин Кремля заявил лидеру Китая Си Цзиньпину во время визита главы КНР в Москву в марте. Отмечается, что Путин хотел стимулировать Си Цзиньпина к тому, чтобы тот не менял свою пророссийскую позицию.
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