Пятилетняя война и победа: СМИ узнали о тайных обещаниях Путина Си Цзиньпину

Лидер КНР Си Цзиньпин обижен на Путина, так как хозяин Кремля не предупредил его о полномасштабном вторжении в Украину.

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Путин говорил Си Цзиньпину, что победит Украину, а война продлится пять лет / Коллаж фото: 28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода, сайт Кремля

Российский диктатор Владимир Путин намерен воевать с Украиной не мене пяти лет. При этом он уверен, что в результате одержит победу. Об этом хозяин Кремля заявил лидеру Китая Си Цзиньпину во время визита главы КНР в Москву в марте этого года.

Как сообщает Nikkei Asia, свои заявлением Путин хотел достичь двух целей. Во-первых, "это был способ Путина обобщить ситуацию, которая в то время была не благоприятной для России, и заверить Си, что Россия в конечном итоге выйдет победителем. Во-вторых, Путин хотел стимулировать Си Цзиньпина к тому, чтобы тот не менял свою пророссийскую позицию.

В статье отмечается, что не стоит воспринимать за чистую монету "сигналы" Путина о прекращении огня.

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"Возможно, Путин хочет просто создать иллюзию, что он движется к прекращению огня или даже мира в преддверии президентских выборов в России в марте, считая, что такая атмосфера будет способствовать ему на выборах", – предполагает автор.

По информации издания, Си Цзиньпин обижен на Путина еще со времен китайско-российского саммита в день открытия Зимних Олимпийских игр в Пекине 4 февраля 2022 года. Тогда Путин якобы и словом не обмолвился, что собирается начать полномасштабное вторжение в Украину.

В Пекине считали, что российские войска вторгнутся только в восточную часть Украины, но не ожидали полномасштабного нападения.

Как отмечает Nikkei, Китай пересмотрел свою стратегию, частично основываясь на замечании Путина о "пятилетке войны".

Китай подверг сомнению слова Путина о "войне на пять лет" и начал думать о защите собственных интересов, независимо от того, чем для России могут закончиться события в Украине.

Отмечается также, что если война между Россией и Украиной затянется, то это повлияет на планы и амбиции Си во время его третьего срока в должности главы Китая и генерального секретаря Коммунистической партии страны. Это также может повлиять на цель Си присоединить Тайвань к материковому Китаю.

Война в Украине

Издание The New York Times недавно заявило со ссылкой на анонимные источники среди бывших российских и действующих американских чиновников, что российский диктатор Путин через посредников и кулуарные дипломатические каналы с сентября посылает сигналы западным странам.

Президент РФ якобы готов к прекращению огня и подписанию соглашения, но при условии, что все временно оккупированные украинские территории останутся за Россией.

Как пишет Politico, американские и европейские чиновники пытаются изменить стратегию поддержки Украины и заставить Киев сесть за стол переговоров с РФ. Такие мирные переговоры могут означать передачу РФ части украинской территории. Белый дом и Пентагон якобы заставляют Украину перейти к стратегической обороне и отказались от попыток освободить территории.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что глава страны-агрессора России Владимир Путин действительно хочет поскорее завершить войну, но на "условиях" Кремля. Киев заинтересован в завершении войны исключительно на базе восстановления территориальной целостности страны и наказания преступников.

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