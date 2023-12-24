Путин "хочет" завершения войны: в ГУР поставили ему два жестких условия

Руководитель России Владимир Путин по-прежнему не собирается вести реальный диалог с Украиной, сказал спикер ГУР Министерства обороны Андрей Юсов.

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Украина намерена завершить войну выходом на свои границы - Юсов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот YouTube

Глава страны-агрессора России Владимир Путин действительно хочет поскорее завершить развязанную против Украины войну, но на "условиях" Кремля. Киев заинтересован в завершении войны исключительно на базе восстановления территориальной целостности страны и наказания преступников. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что Москва хотела бы завершить войну, но только на своих оккупационных условиях. Украина заинтересована в мире на своих интересах.

"Конечно, они бы хотели как можно скорее закончить вторжение. Другое дело - на каких условиях. С точки зрения украинского интереса и международного права: Россия - это преступник и должна быть наказана. Украина, конечно, заинтересована в том, чтобы закончилась эта геноцидная война, но с восстановлением нашей территориальной целостности и наказанием преступников", - отметил Юсов. видео дня

Также он добавил, что подобные материалы подтверждают – западный мир не забыл Украину.

"Такие материалы даже хорошо, потому что это отрицает то, что мир забыл об Украине. Мы видим сейчас целый ряд посвященных Украине материалов на первых страницах ведущих изданий. Это часто дискуссионные материалы и мы должны занимать нашу проактивную позицию", - подчеркнул Андрей Юсов.

Путин "подал сигнал" о "переговорах"

Американское издание The New York Times 23 декабря опубликовало материал, в котором говорилось о том, что глава РФ Владимир Путин, дескать, "посылает сигналы" западному миру о желании заморозить войну и перейти к "переговорам".

Путин предлагает, дескать, заморозить войну по состоянию на текущий момент – на нынешней линии боевых действий.

В США раскрыли план Путина о "прекращении войны" – в Институте изучения войны сделали предположение, согласно которому Путин надеется на заморозку, чтобы в этот период сократились поставки Украине вооружений от Запада. К настоящим переговорам он не готов.

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