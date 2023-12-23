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Путин доволен захваченной территорией в Украине: готов к перемирию - NYT

Руслана Заклинская
23 декабря 2023, 18:00
Несмотря на заявления о продолжении войны, президент России Владимир Путин выражает готовность к перемирию в Украине.
Путин доволен захваченной территорией в Украине: готов к перемирию - NYT
Президент РФ готов заморозить войну в Украине / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, скрин с видео kremlin.ru

Русский диктатор Владимир Путин считает текущий момент самым благоприятным для заключения соглашения о прекращении боевых действий в Украине. Несмотря на свои заявления о продолжении войны в Украине, Путин через дипломатические каналы выражает готовность к прекращению огня и переговорам. Об этом в субботу, 23 декабря, сообщило издание The New York Times, ссылаясь на источники, близкие к Кремлю, а также американских чиновников.

По данным NYT, уже с сентября он выражал интерес к перемирию, которое прекратило бы боевые действия на текущих позициях. Осенью 2022 года российский диктатор предпринимал попытки договориться о перемирии. После того, как ВСУ разгромили армию оккупантов на северо-востоке, Путин утверждал, что доволен захваченными территориями.

Информация от источников издания гласит, что Путин стратегически маневрирует, чтобы уменьшить риски войны, которая длится дольше, чем он ожидал. Сигналы о возможном перемирии поступают через различные каналы, включая правительства стран, имеющих связи с Россией и США.

видео дня

По словам одного из высокопоставленных чиновников, который встречался с представителями правительства РФ этой осенью, в Кремле готовы к переговорам о прекращении огня.

"Мы готовы к переговорам о прекращении огня" ... они хотят остаться там, где они сейчас есть на поле боя", – сказал чиновник.

"Он, на самом деле, готов остановиться на текущих позициях", - подтвердил один из бывших высокопоставленных российских чиновников. Однако Путин "не готов отступать ни на метр" от захваченных позиций.

Почему сейчас Путин хочет перемирия

Что касается времени, собеседники NYT считают, что Путин считает нынешнее время наиболее благоприятным для такой сделки. Боевые действия на фронте находятся в тупике, контрнаступление Украины не принесло значительных изменений, а поддержка Запада снизилась из-за конфликта в Секторе Газа.

Некоторые аналитики утверждают, что Путин может отложить любые переговоры до возможного возвращения Дональда Трампа к власти в США. Но бывшие российские чиновники говорят, что Путин хотел бы заключить сделку раньше: оптимальный момент, по словам одного из источников - до президентских выборов в России в марте 2024 года.

Соглашение о перемирии с РФ

Что касается требований, Путин не требует больше смены правительства Зеленского в Украине. Но, по словам американских чиновников, предложение о перемирии от Кремля предусматривает сохранение суверенности Украины с Киевом как столицей, при условии передачи под контроль России более 20% украинской территории.

Хотя Путин демонстрирует готовность к соглашению, некоторые американские чиновники считают, что это может быть попыткой Кремля отвести внимание и не является реальной готовностью Путина к компромиссу. Бывшие российские чиновники также отмечают, что Путин может изменить свое решение, если российские силы получат преимущество на поле боя.

Планы Кремля

Напомним, в отчете Института изучения войны утверждается, что Путин не только хочет удержать уже оккупированные территории Украины, но и намерен расширить зону оккупации. Это противоречит некоторым западным утверждениям о том, что Россия уже проиграла войну.

Также Путин не только подтвердил продолжение наступления РФ на Украину, но и оправдывает это, ссылаясь на действия Запада в сдерживании России. Он утверждает, что РФ не откажется от своих военных целей из-за этой стратегии западных стран.

Кроме этого, Владислав Селезнев, бывший спикер Генерального штаба ВСУ, подчеркнул, что Путин и его окружение открыто высказывают планы по контролю над восточноевропейскими странами. Он отметил важность защиты не только Украины, но и других стран, которые могут стать целью российской агрессии.

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перемирие The New York Times Владимир Путин война России и Украины
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