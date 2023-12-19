От планов не отказался: диктатор Путин угрожает Украине продолжением наступления

Путин традиционно перевел стрелки на Запад и говорит, что если западные страны продолжают поддерживать Украину, то и РФ, мол, не откажется от своих намерений.

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Диктатор Путин угрожает Украине продолжением наступления/ коллаж: Главред, фото: скрин YouTube, минобороны РФ

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ не собирается отказываться от своих так называемых целей войны против Украины.

Глава страны-агрессора России говорит, что наступление российских оккупантов продолжится. Об этом Путин сказал во время выступления на коллегии минобороны РФ.

При этом диктатор РФ, развязавший кровавую полномасштабную войну против Украины, оправдывает свое нежелание останавливать боевые действия тем, что якобы "Запад же не отказывается от своей стратегии сдерживания России и своих агрессивных действий в Украине, поэтому и РФ не будет отказываться от своих целей".

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После такого заявления глава Кремля пожаловался, что якобы Запад передает Украине вооружение и разведданные в режиме реального времени. Также российский диктатор традиционно набросился на западные страны за то, что они, мол, "ведут гибридную войну против России".

При этом министр обороны страны-агрессора РФ Сергей Шойгу говорит, якобы "в целом все задачи, определенные на 2023 год, Вооруженными силами (России – ред.) выполнены, обеспечен заданный уровень поддержания обороноспособности". Шойгу также отметил, что РФ продолжит наступление на Украину, в частности в 2024 году.

Война в Украине

Ранее командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский назвал ближайшие цели оккупантов. Он отметил, что захватчики нацелились на то, чтобы попытаться захватить ряд украинских населенных пунктов в ближайшее время. Ситуация на фронте сейчас сложная – российские оккупанты превосходят нас как в вооружении, так и в личном составе.

Командир "Азова" Денис Прокопенко обратился к украинцам с важным заявлением. Прокопенко призвал украинцев снять розовые очки, ведь эта война может затянуться и дальше на годы.

Напомним, президент Чехии сделал тревожный прогноз по войне. В следующем году мы увидим, что будет со сценарием, который задумал российский президент Владимир Путин, сказал чешский глава государства Петр Павел.

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