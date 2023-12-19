"РФ преобладает в вооружении и живой силе": Сырский назвал ближайшие цели оккупантов

Захватчики нацелились на то, чтобы попытаться захватить ряд украинских населенных пунктов в ближайшее время. Ситуация на фронте сложная.

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Сырский назвал ближайшие цели оккупантов/ коллаж: Главред, фото: Telegram Сырский, Командование Объединенных сил ВСУ

На Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях происходят наиболее ожесточенные бои. Ситуация на фронте сейчас сложная – российские оккупанты преобладают нас как в вооружении, так и в личном составе.

Об этом отмечает командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский в Telegram. Он рассказал, какие населенные пункты хотят захватить российские захватчики.

Сырский отметил, что Бахмутское направление остается чрезвычайно важным для оккупантов. Там они сосредотачивают основные усилия, а для проведения штурмов используют наиболее боеспособные подразделения десантных войск, морскую пехоту и сформированные из бывших преступников подразделения "Шторм z" и "Шторм v".

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По словам командующего Сухопутных войск ВСУ, враг ставит себе за цель на этом направлении наступление на населенный пункт Часов Яр, после чего оккупанты хотят пойти на Константиновку, Дружковку, Славянск, Краматорск с последующим выходом на границы Донецкой области.

Активные бои продолжаются также на Лиманском направлении. Там оккупанты перешли к постоянным атакам на позиции украинских войск в направлениях Макеевки и Тернов. Кроме этого, ведутся боевые действия на Северском направлении.

Сырский отмечает, что захватчики во время проведения штурмов активно применяют технику, а украинские военные постоянно уничтожают эту технику.

Также оккупанты не прекращают ежедневно проводить штурмы в районе Синьковки. Они хотят захватить это село на Харьковщине, чтобы дальше создать там плацдарм для дальнейшего наступления на город Купянск.

Приходится воевать в условиях превосходства врага

В то же время Сырский отметил, что ситуация на фронте сложная, приходится воевать в условиях превосходства врага как в вооружении, так и в количестве личного состава.

"Впрочем, командиры и штабы в режиме 24/7 отслеживают изменения в обстановке, анализируют действия противника и своих войск, принимают эффективные управленческие решения для усиления обороны и уничтожения врага. Ряд решений относительно способов уничтожения врага мы с командирами приняли непосредственно в районах боевых действий. На всех трех направлениях наши войска держат оборону и уничтожают врага. Противник несет большие потери, которые пополняет резервами штурмовых батальонов сформированных из бывших заключенных", – рассказал командующий Сухопутных войск ВСУ.

Он отметил, что оккупанты продолжают наступление, несмотря на ежедневные потери в личном составе и технике.

"За первую половину декабря враг потерял в полосе ответственности ОСГВ "Хортица" около восьми тысяч военнослужащих. Кроме того, было уничтожено или повреждено более пятисот единиц вражеской военной техники. Среди них: 67 танков, более ста боевых бронированных машин, 77 пушек и минометов разных калибров", – рассказал Сырский.

Он подчеркнул, что, в отличие от врага, украинские силы обороны пытаются добиваться успеха путем продуманного планирования боевых действий и эффективного использования артиллерии, минометов, ударных дронов и стрелкового вооружения.

"А наибольшей ценностью для нас является жизнь наших воинов. Минимизация потерь всегда в приоритете при планировании операций", – отметил командующий Сухопутных войск ВСУ.

Война в Украине

Ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечали, что россияне имеют незначительные успехи возле Клещиевки и Андреевки. Оккупанты продолжают наступательные действия вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, но продвинуться им не удалось.

Напомним, ранее командующий ВС Латвии заявил, что РФ не собирается заканчивать войну в Украине и назвал причину. Боевые действия не будут заморожены, пока у России есть возможность мобилизовать своих жителей на фронт, сказал он.

Также ранее командир "Азова" Денис Прокопенко обратился к украинцам с важным заявлением. Прокопенко призвал украинцев снять розовые очки, ведь эта война может затянуться и дальше на годы.

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