В Китае произошло мощное землетрясение: обрушены здания, погибли больше сотни людей

В ночь на 19 декабря на северо-западе Китая произошло сильное землетрясение. По меньшей мере 118 человек погибли и более 250 - пострадали.
Как сообщает Синьхуа со ссылкой на китайские власти, сильные толчки магнитудой 6,2 произошли около полуночи в провинции Ганьсу и в соседней провинции Цинхай.
В результате землетрясения обрушены здания, повреждены объекты инфраструктуры. В некоторых районах нарушено энерго- и водоснабжение.
Власти уезда Цзисишань, где был эпицентр землетрясения, сообщили, что повреждено почти 5 тысяч зданий и сооружений.
Спасатели при температуре ниже -13 °C ведут поиски выживших. Это рекордно низкая температура для региона.
Лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что "необходимо приложить все усилия для проведения поисково-спасательных работ, своевременного лечения раненых и минимизации числа жертв".
Отметим, Китай расположен в регионе, который особенно подвержен землетрясениям. Там сходятся несколько тектонических плит — Евразийская, Индийская и Тихоокеанская.
Смотрите видео - В Китае произошло мощное землетрясение:
Как сообщал Главред, вечером 8 сентября произошло землетрясение в пределах марокканского хребта высокий Атлас. В результате погибли по меньшей мере 632 человека, еще 329 - ранены.
На Закарпатье вечером 9 октября было зафиксировано землетрясение силой 4,5 / 5 баллов. О толчках сообщали и во Львовской области. Эпицентр землетрясения магнитудой 5,0 находится в Словакии - в 15 км от города Стропков. Пострадали также Венгрия и Румыния.
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