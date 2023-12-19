В Китае произошло мощное землетрясение: обрушены здания, погибли больше сотни людей

Спасатели при температуре ниже -13 °C разбирают завалы и ищут выживших.

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Землетрясение в Китае произошло около полуночи / Коллаж: Главред, фото: Синьхуа

В ночь на 19 декабря на северо-западе Китая произошло сильное землетрясение. По меньшей мере 118 человек погибли и более 250 - пострадали.

Как сообщает Синьхуа со ссылкой на китайские власти, сильные толчки магнитудой 6,2 произошли около полуночи в провинции Ганьсу и в соседней провинции Цинхай.

В результате землетрясения обрушены здания, повреждены объекты инфраструктуры. В некоторых районах нарушено энерго- и водоснабжение.

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Власти уезда Цзисишань, где был эпицентр землетрясения, сообщили, что повреждено почти 5 тысяч зданий и сооружений.

По меньшей мере 118 человек погибли в Китае / Фото: Синьхуа

Спасатели разгребают завалы / Фото: Синьхуа

Спасатели при температуре ниже -13 °C ведут поиски выживших. Это рекордно низкая температура для региона.

В результате землетрясения обрушены здания / Фото: Синьхуа

Лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что "необходимо приложить все усилия для проведения поисково-спасательных работ, своевременного лечения раненых и минимизации числа жертв".

Отметим, Китай расположен в регионе, который особенно подвержен землетрясениям. Там сходятся несколько тектонических плит — Евразийская, Индийская и Тихоокеанская.

Смотрите видео - В Китае произошло мощное землетрясение:

В Китае произошло мощное землетрясение / скриншот

Как сообщал Главред, вечером 8 сентября произошло землетрясение в пределах марокканского хребта высокий Атлас. В результате погибли по меньшей мере 632 человека, еще 329 - ранены.

На Закарпатье вечером 9 октября было зафиксировано землетрясение силой 4,5 / 5 баллов. О толчках сообщали и во Львовской области. Эпицентр землетрясения магнитудой 5,0 находится в Словакии - в 15 км от города Стропков. Пострадали также Венгрия и Румыния.

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