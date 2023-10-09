Украину, Словакию и Польшу встряхнуло землетрясение: какие области под угрозой

На Закарпатье вечером 9 октября было зафиксировано землетрясение силой 4,5 / 5 баллов. О толчках сообщали и во Львовской области.
Как свидетельствует система мониторинга, эпицентр землетрясения магнитудой 5,0 находится в Словакии - в 15 км от города Стропков. Пострадали также Венгрия и Румыния.
В Сети распространяется видео толчков на Закарпатье. Издание mukachevo.net отмечает, что землетрясение почувствовали, в частности, в Ужгороде, в Малом мартовском и даже в Мукачево.
Землетрясение на Закарпатье - смотрите видео:
Закарпатская ОВА информирует о "толчках почти по всей территории региона". Сотрудники ГСЧС осуществляют проверку возможных повреждений инфраструктуры и жилых секторов.
"По информации специалистов, это уже третье землетрясение в поясе горных хребтов Карпат. Продолжается мониторинг ситуации", - говорится в сообщении ОВА.
О толчках сообщают власти Львова, о чем пишет мэр города Андрей Садовый.
"Львовяне сообщают о незначительных толчках около 21:35, похожи на землетрясение. Уточняем информацию", - отметил Садовый.
Последний раз Украину мощно "встряхнуло" в июне 2023 года. Тогда системы мониторинга сообщали о землетрясении в Крыму. Источник землетрясения был в северной части Черного моря, 50 километров к югу от побережья полуострова Крым, на глубине 10 километров.
Ранее астролог Ангелина Вакулина в интервью Главреду называла 2023 год "годом испытаний", который состоит из разрушительных энергий.
"Стихийные бедствия будут повторяться. Кроме того, землетрясения и наводнения будут еще, и они очень-очень громкие, разрушительные. Особенно, по всему миру проигрываются очень нехорошие ситуации с водой. Это год водных катастроф", - утверждала Вакулина.
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