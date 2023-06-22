Потрясло дома: в Крыму произошло сильное землетрясение

Землетрясение произошло на глубине 10 метров с магнитудой в 4,8.

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В Крыму произошло землетрясение / коллаж: Главред, фото: Википедия, ua.depositphotos.com

Украинский Главный центр специального контроля подтвердил информацию о землетрясении в Крыму.

Источник землетрясения был в северной части Черного моря, 50 километров к югу от побережья полуострова Крым, на глубине 10 километров. Магнитуда - 4,8. землетрясение в Крыму зарегистрировали техническими средствами обнаружения Главного Центра специального контроля.

Главный Центр специального контроля на сайте сообщил, что землетрясение не несет угрозы для населения Украины.

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"Последнее подобное землетрясение из района Крыма было 27 февраля 2023 года, магнитудой 4,0", - говорится в сообщении.

Европейский средиземноморский сейсмологический центр в Twitter информирует о землетрясении, но пишет о магнитуде 4,7.в сообщении говорится, что землетрясение произошло в 59 километрах к югу от Севастополя.

По данным центра, землетрясение было в 05: 42 на глубине 10 километров.

"Бавона" в Крыму

Напомним, что в Севастополе прогремели взрывы. Днем оккупанты России в захваченном Севастополе проверяли сирену, а уже вечером прогремели мощные взрывы, сообщили подконтрольные врагу местные паблики.

На чонгарских мостах в оккупированный Крым прогремели взрывы. Оккупанты РФ заявили о "ракетном ударе" по мосту в Чонгаре, который соединяет оккупированный Крым с материковой Украиной.

ВСУ способны взять Крым до конца года. Агрессор Россия вряд ли сможет наколдовать танки и системы вооружений, которых оккупантам так не хватает, считает министр обороны Британии Бен Уоллес.

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