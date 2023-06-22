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Арестович – об угрозе ядерного удара: все зависит от захода ВСУ в Крым

Андрей Ганчук
22 июня 2023, 07:40 обновлено 22 июня, 07:45
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Китай, Индия и Турция, которые обеспечивают устойчивость режима Путина в стране-агрессоре РФ, против применения ядерного оружия, считает Алексей Арестович.
Арестович, Путин
Ядерного блефа со стороны России Путина будет много - Арестович / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот YouTube

Вероятность применения страной-оккупантом Россией ядерного оружия зависит от захода сил обороны Украины в оккупированный Крым. Этот шаг Москва воспримет как критическую точку, и ядерного блефа будет много, но применение такого оружия возможно лишь в исключительных условиях. Однако ключевые партнеры Кремля, которые обеспечивают устойчивость режима Путина – Китай, Индия и Турция – против применения ядерного оружия. Об этом заявил бывший советник Офиса президента, блогер и военный обозреватель Алексей Арестович.

В эфире YouTube-канала Марка Фейгина он рассказал о том, что вероятность применения ядерного оружия есть и она зависит от того, зайдут ли силы обороны Украины в Крым.

"Я считаю, что вероятность применения (ядерного оружия, – ред.) есть. Главным условием является заход украинских Вооруженных сил в Крым. Точнее, не условием, а критической точкой. Потому что Крым – это жемчужина в короне Путина... Он попытается прибегнуть к ядерному шантажу, приведением, например, в повышенную боевую готовность, к угрозам соответствующими попытками воздействовать на мировое сообщество... Ядерного блефа будет много", - отметил Арестович.

Также он добавил, что применить ядерное оружие Москва может лишь в исключительных условиях. Решительно против такого агрессивного шага Китай, Индия и Турция.

"А это три основных внешнеполитических и экономических партнеров сейчас, которые обеспечивают устойчивость режиму Путина", - подчеркнул Алексей Арестович.

Угроза применения Россией ядерного оружия

Президент США Джо Байден ранее заявил, что угроза применения агрессором Россией ядерного оружия является "реальной". Он не исключил такого приказа со стороны российского директора Путина.

Глава Кремля Владимир Путин на экономическом форуме в Санкт-Петербурге сказал, что Москва, дескать, "не собирается применять ядерное оружие", но способна задействовать весь свой арсенал вооружений в случае, мол, "угрозы российской государственности"

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC заявил, что Путин боится за свою жизнь и не применит ядерное оружие.

"Он (Путин) будет говорить о применении ядерного оружия, я не думаю, что он готов это сделать, потому что он боится за свою жизнь, он ее очень любит", - подчеркнул Зеленский.

Смотрите видео, в котором Арестович дал оценку вероятности примения Россией ядерного оружия:

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