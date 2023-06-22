"Зарево наблюдали больше часа": под Бердянском взлетела на воздух база оккупантов

По данным местных жителей, взрыв прогремел на базе отдыха "Троянда" в с. Азовское Бердянского района. После этого возник пожар.

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Взрыв под Бердянском прогремел в ночь на 22 июня / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/andriyshTime

В ночь на 22 июня в районе оккупированного Бердянска произошел мощный взрыв. Он был такой силы, что его слышали за 50 км. По данным местных жителей, на воздух взлетела база отдыха "Троянда", где жили российские оккупанты.

Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram, взрыв прогремел в 1:40.

"В районе Бердянска раздался громкий взрыв, который был слышен даже в 50 км, в с. Урзуф в Мариупольском районе. Местные сообщают о попадании в место концентрации окупантов в базе отдыха "Роза" в с. Азовское Бердянского района. После возник пожар. Зарево наблюдали больше часа", - говорится в сообщении.

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Взрыв на база отдыха "Троянда" прогремел в 1:40 / Фото: t.me/andriyshTime

На база отдыха "Троянда" жили российские оккупанты / Фото: t.me/andriyshTime

Как сообщал Главред, в ночь на 21 июня во временно оккупированном Крыму было неспокойно. В Феодосии прогремел взрыв на железной дороге. Партизаны взорвали железнодорожное полотно возле оккупированной Феодосии.

Утро 21 июня началось со взрывов и недалеко от столицы страны-агрессора. РосСМИ писали, что Новую Москву и Подмосковье атаковали неизвестные беспилотники. Взрывы прогремели около пяти часов утра.

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