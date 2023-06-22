Взрывы на Чонгарских мостах в оккупированный Крым: что известно

В ночь на 22 июня были нанесены удары по Чонгарским мостам, которые соединяют Херсонскую область и Крым. Движение по ним остановлено.
Как пишут росСМИ, несколько мостов на границе Крыма и Херсонской области повреждены в результате обстрела. Представители оккупационных "властей" заявляют, что для атаки использовались ракеты Storm Shadow.
В Сети публикуют фото повреждений на мостах:
Судя по снимкам, повреждено не только дорожное покрытие, но и силовые конструкции. В связи с повреждениями, движение организовано по резервному маршруту.
По данным Telegram-канала "Крымский ветер", на данный момент идет обследование конструкций Чонгарских мостов. Оккупанты направляют весь трафик через Армянск.
Гауляйтер Крыма Сергей Аксенов подвердил удар по Чонгарскому мосту. По его словам пострадавших нет.
"На данный момент взрывотехники проводят экспертизу для оценки типа боеприпаса. Профильные службы приступили к обследованию дорожного полотна", - написал Аксенов в Telegram.
Как сообщал Главред, в ночь на 22 июня в районе оккупированного Бердянска произошел мощный взрыв. Он был такой силы, что его слышали за 50 км. По данным местных жителей, на воздух взлетела база отдыха "Троянда", где жили российские оккупанты.
В ночь на 21 июня во временно оккупированном Крыму было неспокойно. В Феодосии прогремел взрыв на железной дороге. Партизаны взорвали железнодорожное полотно возле оккупированной Феодосии.
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