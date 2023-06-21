В Севастополе прогремели взрывы: ПВО оккупантов схлестнулось с "НЛО"

Днем оккупанты России в захваченном Севастополе проверяли сирену, а уже вечером прозвучали мощные взрывы, сообщили подконтрольные врагу местные паблики.

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В захваченном Севастополе прогремело два взрыва / Скриншот соцсети (иллюстративное фото)

В оккупированном страной-агрессором Россией Севастополе прогремели два сильных взрыва. Перед Аквамарином ПВО оккупантов якобы "сбили" неизвестный летательный объект. На траверсе парка Победы в воду упал большой предмет, после чего поднялся фонтан из брызг. Днем местный гауляйтер Развозжаев сказал, что в захваченном городе, дескать, "все спокойно".

Как сообщило медиа оккупантов Крымский ветер, в среду, 21 июня, в 20:25 в захваченном Севастополе прогремели два мощных взрыва. После одного из взрывов на траверсе Парка победы на расстоянии 1,5 км в воду упал большой предмет. Поднялся фонтан из брызг.

Сведения также распространили и другие ресурсы. Они написали, что перед Аквамарином силы ПВО российских оккупантов сбили неизвестный летательный объект. Предмет упал в воду в нескольких километрах от берега, после чего затонул.

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Примечательно, что 21 июня в 14:00 в Севастополе был слышен звук сирены. Местные жители предположили учебную тревогу. Местный гауляйтер Развозжаев, сказал, мол, что "все спокойно".

"Сирену включали в одной из воинских частей для отработки мероприятий по повышению готовности сил. Если сказать проще: это проверка систем оповещения в части. В городе все спокойно", - написал фейковый "руководитель" Севастополя.

На вечерние взрывы ни гауляйтер, ни оккупанты РФ не отреагировали.

Возвращение Крыма в Украину

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов ранее заявил, что армия Украины зайдет в Крым, когда на улице будет еще теплая погода. Сроков военной операции ВСУ на полуострове в военной разведке решили не называть.

В Центре национального сопротивления при ССО ВСУ рассказали, что оккупанты России готовят эвакуацию на севере Крыма. Захватчики собрались перевезти представителей местных фейковых "властей", их семьи и материально-культурные ценности.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сказала, что российские оккупанты строят оборонительные сооружения в Крыму. По ее словам, подобные действия указывают на возможные планы войск РФ по отступлению вглубь Крымского полуострова.

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