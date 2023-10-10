'Трамп – разрушитель': Рустамзаде рассказал, что ждет Украину в случае его победы

Американский политик, 46-й президент США Дональд Трамп вряд ли одержит победу на следующих выборах главы государства. Однако если такое случится, военная поддержка Украины снизится, но не кардинально. К тому же Киеву будет помогать Европа, которая понимает, что Россия не остановится. Об этом заявил военный аналитик, ведущий аналитик центра STEM Агиль Рустамзаде.
В интервью Главреду он назвал маловероятным, но возможным сценарий победы Трампа на выборах президента Штатов в 2024 году. Однако даже в случае его выигрыша военная поддержка Украины будет продолжаться.
"Мы видим, что военной помощи Украине от Евросоюза стало больше, чем от США. Европейцы стали больше помогать, в то время как в течение последних шести месяцев мы наблюдаем провал поставок от Штатов. Даже если к власти в США придет Трамп, Евросоюз будет вкладывать в Украину финансы и другие ресурсы, потому что страны ЕС – особенно соседи России, центральная и Северная Европа – понимают, что Россия не остановится на Украине. В случае победы Трампа материальной и военной помощи Украине в определенной степени станет меньше. Но это не значит, что больше никто и ничего передавать вам не будет", - считает Рустамзаде.
По его словам, глубинное государство в США вряд ли допустит победы Трампа.
"На мой взгляд, победа Трампа на выборах президента США – сценарий все-таки низкой вероятности. Трамп – это разрушитель. Он нанес стратегическим и национальным интересам Штатов такой ущерб, от которого Америка до сих пор не может прийти в себя. Думаю, глубинное государство не допустит его победы, но реализации этого сценария исключать нельзя", - подчеркнул Агиль Рустамзаде.
Смотрите видео, в котором Рустамзаде оценил вероятность победы Трампа на выборах президента США:
Пропаганда Трампа о войне РФ против Украины
Возможный претендент на пост президента США Дональд Трамп в июле говорил, что он будто бы способен завершить войну в Украине за один день. По словам политика, он "хорошо знает" и Зеленского, и Путина, поэтому якобы мог "поспособствовать договоренностям".
До этого Трамп сделал прогноз о том, что Путин, дескать, захватит всю Украину. При этом Трамп считает, что Путину не стоило идти на полномасштабное военное вторжение.
В реальности Трамп никогда бы не поддержал Путина, полагает президент Владимир Зеленский. Как полагает гарант, Вашингтон будет оказывать военную поддержку Киеву даже если Трамп выиграет президентские выборы в следующем году.
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