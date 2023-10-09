Война в Украине может затянуться на годы, есть три сценария развития событий – Рустамзаде

Для освобождения Крыма и выхода на границы 1991 года Украине нужно усилить военное производство и добиться максимального истощения РФ, считает Агиль Рустамзаде.

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Весной Украина может выйти к Крыму, если максимально усилит свои военные возможности - Рустамзаде / Главред

Силы обороны Украины продвигаются на Мелитопольском направлении и стремятся продвинуться к Токмаку и Мелитополю, чтобы выйти к Азовскому побережью и перерезать "сухопутных коридор" оккупантов в Крым. Такой маневр должен стать колоссальным как военным, так и политическим ударом для Кремля. Российские войска атакуют на Купянском и Лиманском направлениях. Оккупанты строят планы по выходу к реке Оскол, захвату Купянска и продвижению ближе к Краматорской агломерации.

Контрнаступление армии Украины будет продолжаться и зимой. Киев рассчитывает на получение дальнобойных ракет и авиации от Запада для дальнейшего прорыва фронта. Войска сосредоточатся на получении более выгодных позиций с целью дальнейшего продвижения весной.

В интервью Главреду азербайджанский военный аналитик, ведущий аналитик центра STEM Агиль Рустамзаде проанализировал риски продолжительной войны в Украине и поделился своим видением ситуации, отметил успехи ВСУ на поле боя, оценил вероятность выхода к Крыму в ближайшие месяцы, пояснил, почему Россия не объявляет мобилизацию, назвал три сценария завершения войны и сделал прогноз, согласно которому весной 2024 года Украину ждут серьезные вызовы.

В западных СМИ идут разговоры о том, что война в Украине может затянуться. Журналисты CNN опубликовали материал, в котором аналитики сделали предположение, согласно которому она может продлиться до 2025 года. Насколько оправдан прогноз и каковы реальные риски затяжной войны?

После взятия Лисичанска Российская Федерация построила свою военную стратегию на затяжной войне и войне на истощение. Украинскому обществу и военно-политическое руководству Украины нужно понимать, что вы имеете дело с затяжной войной на истощение. Здесь главное – не километры или метры отвоёванных позиций, а уровень нанесения военного и экономического урона противнику.

Давайте проанализируем, что происходило в течение последних двух месяцев. Какой военно-экономический урон украинская армия смогла нанести Российской Федерации? Думаю, процента на два. И если сделать акцент на текущей динамике и тенденции, то я вам скажу, что 2025 год – это ещё не предел.

Как военно-политическое руководство, так и все украинцы должны понять, что без полного вклада армии и государства, каждого человека, без должного усиления экономических и производственных мощностей, перспектива затяжной войны будет ближе, чем реализация победного сценария.

Прогнозы Германии о вероятности затягивания войны на 9 лет здесь вполне применимы?

Однозначно. Я согласен с этими прогнозами. Без кратного увеличения ваших оборонительных возможностей придется говорить о таких временных рамках. С этим прогнозом не поспоришь. Вам не хватает ресурсов. Запад предоставляет их мало, а вы не делаете больше для того, чтобы самостоятельно создавать эти ресурсы.

Смотрите видео, в котором Агиль Рустамзаде сделал прогноз о сроках войны в Украине:

Как может измениться ситуация для Украины, если на президентских выборах в США одержит победу Дональд Трамп?

Это маловероятный сценарий, но он возможен.

Мы видим, что военной помощи Украине от Евросоюза стало больше, чем от США. Европейцы стали больше помогать, в то время как в течение последних шести месяцев мы наблюдаем провал поставок от Штатов. Даже если к власти в США придет Трамп, Евросоюз будет вкладывать в Украину финансы и другие ресурсы, потому что страны ЕС – особенно соседи России, центральная и Северная Европа – понимают, что Россия не остановится на Украине.

В случае победы Трампа материальной и военной помощи Украине в определенной степени станет меньше. Но это не значит, что больше никто и ничего передавать вам не будет.

На мой взгляд, победа Трампа на выборах президента США – сценарий все-таки низкой вероятности. Трамп – это разрушитель. Он нанес стратегическим и национальным интересам Штатов такой ущерб, от которого Америка до сих пор не может прийти в себя. Думаю, глубинное государство не допустит его победы, но реализации этого сценария исключать нельзя.

Силы обороны Украины успешно наступают на Мелитопольском направлении и движутся к Токмаку и Мелитополю, на Бердянском направлении наступление несколько замедлилось. Как вы считаете, способны ли ВСУ выйти к Азовскому побережью и Крыму до конца этого года?

Я думаю, что украинцам, в том числе и военно-политическому руководству, не стоит рассматривать военный конфликт с точки зрения классической войны, которая предусматривает анализ, к примеру, наступательных операций. Лучше посмотреть на Израиль (разговор записывался до нападения ХАМАСа на Израиль, - ред.) История современных войн показывает, что ситуация в Израиле, на заре независимости страны, подходит для анализа войны в Украине. Ведь Израилю тоже пришлось воевать со странами, совокупный потенциал которых в военно-экономическом и демографическом плане намного превышал его возможности. В случае, когда речь идет о наступлении более слабой страны на более сильную, логичнее будет рассуждать о другой стратегической цели.

В условиях эшелонированной линии обороны противника стратегической целью Украины должно стать его истощение. Существует множество способов ведения войны, и это не обязательно наступление. Силам обороны Украины в целом нужно сосредоточиться на наращивании своих возможностей, направленных на истощение России. Истощение напрямую не связано с наступательными действиями.

Но ведь для ведения войны на истощение нужно много времени…

Время – это ваши наступательные действия против более сильного противника. Время и ресурсы. Будет гораздо продуктивнее, когда вы, например, атакуете Крым не 40, а 100 дронами, однодневным комбинированным ударом уничтожите не одну систему ПВО на полуострове, а сразу несколько, или же проведете маневры, в результате которых суточные потери противника достигнут показателя в 20-50 танков в день. Вот такие потери уже невозможно будет восполнить.

Другими словами, вам надо уничтожать средства ведения войны. Чем больше вы будете это делать, тем ближе победа. Тратя ресурсы 1:1 в противостоянии с более сильным государством, вы сами затяните время.

Как вы оцениваете действия сил обороны Украины на поле боя? Какие возможности есть у российских войск?

Хочу похвалить украинскую армию, которая в течение последних двух месяцев начала истощать противника. Благодаря очень эффективной контрбатарейной борьбе сведен на нет главный козырь россиян – артиллерия. Выбиты ее ракетные системы залпового огня, это большое достижение. Войска РФ уже не могут решать свои задачи с помощью артиллерийского огня. Два месяца понадобилось войскам Украины, чтобы прийти к такому результату.

Но Россия обладает большими ресурсами и за два месяца в определенной степени она способна восполнить свои потери. Так уже произошло с живой силой – количество военнослужащих в российской армии до начала украинского наступления и сейчас существенно не отличается.

Мы наблюдаем динамику в действиях украинских войск и возможности для дальнейшего развития. Тенденции верные, но не хватает масштаба и усиления динамики. Преимущество российской армии в том, что у нее большой мобилизационный ресурс. К тому же у вашего противника больше средств радиоэлектронной борьбы, и это мешает вам применять дроны. Однако украинская армия превосходит россиян в артиллерии и понимании ситуации, поскольку у вас лучше разведка.

Впрочем, ситуация на войне – не постоянная величина. Тенденция на вашей войне меняется медленно, но изменения происходят в течение двух недель или месяца. Чтобы быть в тонусе и сохранять способности, вам нужно постоянно усиливать свои возможности. Но в то же время это не означает, что спустя месяц российская армия не будет сильнее, чем сейчас. Вы не потянете ведение симметричной войны, потому что противник – страна с более высоким военно-экономическим и демографическим ресурсом. Вам сам Бог велел воевать ассиметрично. Вы так и поступаете, но сухопутные войска, которые представляют собой основной компонент противостояния на поле боя, очень долго к этому идут. Сухопутные войска могли бы прибегнуть к ассиметричным способам ведения войны раньше, быстрее и в больших масштабах.

Насколько я понимаю, при таких прогнозах контрнаступление ВСУ может затянуться на 2024 год. Весной, как ожидается, у армии Украины уже будут ракеты ATACMS и истребители F-16. Станут ли ракеты и самолеты оружием перелома на поле боя?

Действия Запада указывают на то, что оказание вам военно-технической помощи в тех объемах, которые резко увеличили бы возможности украинской армии, не подразумевается. Западная помощь будет поступать дозировано: например, ракеты ATACMS передадут десятками, но не сотнями, а истребители F-16, вместе с архитектурой, в контуре которой должны применяться эти самолеты, дадут не в количестве 50 единиц.

Чтобы победить, украинцам нужно повторить опыт Израиля: все для фронта, все для победы. Каждый будет должен что-то сделать – как школьник, так и старый дедушка. На Бога надейся, а сам не плошай. Для приближения победы вам надо коренным образом перестроить государство на военные рельсы.

Вот недавно Бен Уоллес (бывший министр обороны Великобритании, - ред.) написал статью, в которой он предлагал Украине усилить мобилизацию. Однако классический способ наращивания традиционной боевой техники и количества сухопутных подразделений станет самым неэффективным способом увеличить ваши боевые возможности. Украина – технологически развитая страна, которая способна создавать ракеты, дроны и многое другое. Украинцы сами могут много чего сделать, но для этого нужно увеличить масштабы производств.

Какой вы видите борьбу за Крым? В Украине часто говорят, что наиболее оптимальным сценарием станет превращение Крыма в остров после продвижения ВСУ к Азовскому побережью и сокрушения Крымского моста. Второй вариант развития событий, при котором российские войска останутся на полуострове и будут его удерживать, рассматривается меньше.

Украина не перешла на военные рельсы, вас частично подвели и западные партнеры, которые не передали необходимые ресурсы в достаточных объемах. Такие факторы предопределили итог этой контрнаступательной операции, о подобном сценарии я предупреждал еще в апреле.

Перспективы выхода украинской армии к Азовскому морю или Крыму сейчас достаточно туманны. Российская армия успела восполнить свои потери. Да, она не смогла найти дополнительные артиллерийские средства, но привлекла живую силу и увеличила количество оборонительных рубежей.

Если сейчас или к весенней наступательной операции вы не приложите больше усилий, связанных с финансированием сектора обороны и не нарастите необходимые производства, возможности не увеличатся. При таком раскладе мне трудно поверить, что к весне вы сможете выйти к Крыму.

Впрочем, возможен и другой сценарий, который предполагает усиление вами и западными партнерами украинской армии к началу весенней операции. И речь идет не о линейных методах, таких как мобилизация – воевать нужно качеством, а не количеством. Вот тогда вы сможете выйти к Крыму.

В нынешних условиях армии Украины вряд ли удастся перерезать "сухопутный коридор" в Крым или выйти к Азовскому морю без огромных потерь. Максимальным результатом в такой ситуации станет выход на расстояние, которое позволит держать "сухопутный коридор" под огневым контролем. Вам не хватает ресурсов – артиллерии, боеприпасов и огневых средств поражения.

Но всегда есть вероятность, что вам передали очень много "вкусняшек" и завтра-послезавтра вы сможете чего-то добиться. Например, могут передать огромную партию в 200-300 тысяч боеприпасов и новые самоходные артиллерийские установки. И тогда на каком-либо участке войска смогут создать зону эффективного огневого контроля и продвинуться вперед.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия собирается воевать до 2025 года. Как вы думаете, могут ли оккупанты в следующем году перейти к наступательным операциям?

Война – процесс, у которого есть своя динамика и тенденции. Россия увеличила оборонные расходы и частично переходит на военные рельсы. И если Украина не предпримет нужные шаги, к весне Российская Федерация будет сильнее Украины. А что удержит россиян от соблазна перейти к наступлению?

Важным маркером является отношение к ситуации со стороны США. Только эта страна способна реально нарастить военные возможности Украины. По отношению Штатов я вижу, что если Украина не пойдет по пути Израиля, то столкнется с колоссальными рисками, поскольку Россия стремительно переходит на военные рельсы.

Способна ли Россия провести массовую мобилизацию и призвать на войну несколько сотен тысяч человек?

Масштабная мобилизация России сейчас не нужна. Идет конфликт средней интенсивности, в рамках которого Москва путем психологического и эмоционального измора пытается надорвать Украину и коллективный Запад. В России тоже не хотят перенапрягаться, чтобы не сломать страну изнутри и не расшатать свою экономику. Частично Москва уже это сделала, но там не хотят, чтобы процесс усугубился.

Осенний призыв там уже объявили, они получат дополнительно 100-140 тысяч человек. Большего количество живой силы им пока не нужно – кроме призыва осенью, они каждый месяц набирают по 60-70 тысяч человек, этого достаточно. При этом Россия пытается нарастить свои военно-технические возможности, особенно в артиллерии.

России не нужна мобилизация, потому что украинской армии, по причине отсутствия ресурсов, не удалось выйти на масштабы, которые позволили бы ей уничтожать 30-50 тысяч российских солдат в месяц.

Ситуация может измениться только в том случае, если у вас на каком-либо участке фронта резко появится очень много ресурсов. Украинские войска пойдут в атаку и проведут современную операцию, в ходе которой противнику будет нанесен существенный урон, а россияне потеряют, к примеру, 30-50 тысяч солдат убитыми и определенное количество ранеными. Вот тогда им понадобится мобилизация. Если события будут развиваться так, как сейчас, вашему противнику будет достаточно ресурсов и живой силы.

Как может отразиться на ситуации помощь России со стороны Китая, Ирана и КНДР?

Китай все время пытаются демонизировать, но я не согласен с такими оценками. Китай – это отдельная история, Пекин приостановил продажу России даже гражданских дронов и комплектующих к ним. КНР – цивилизованная страна, которая ведет прогнозируемую внешнюю политику, и какой-либо системной помощи России со стороны Пекина я не вижу.

Иран не сможет оказать России существенную военную помощь, поскольку у него нет столько боеприпасов. Для любой страны актуален такой подход: потребности в военных ресурсах (топливо, еда, артиллерийские боеприпасы) в военное время превышают подобные нужды в мирное время приблизительно в 20 раз. Иран в мирное время готовил для себя 100 тысяч снарядов в год и ему сложно будет увеличить производство в 5 раз и выйти на производство 500 тысяч снарядов в год. Чтобы достичь таких показателей Ирану понадобится 1-2 года.

Поэтому военные потребности такой большой страны, как Россия, может обеспечить только Китай или любая другая страна с аналогичными возможностями. Все остальные договоренности – это лишь тактический уровень, войска России они серьезно не усилят.

Кроме того, если артиллерийские боеприпасы Россия найти еще может, то с артиллерийскими пушками уже возникает проблема. Многие страны прекратили производство артиллерийских пушек и ствольной артиллерии, поскольку они уязвимы для огня контрбатарейной борьбы. Военная мысль в мире пришла к тому, что артиллерия будет эффективно работать на самоходных артиллерийских установках, поэтому сейчас мало кто производит эти пушки, в том числе и Россия.

Таким образом, у России проблем больше, чем у Украины. И если у Украины есть доступ к технологиям, производственной базе и рабочей силе, в том числе из-за рубежа, то Россия в этом очень ограничена.

Если мы предположим, что есть три сценария завершения войны – оптимистичный, нейтральный и пессимистичный – как они могли бы выглядеть?

Первый – сценарий военно-политической победы Украины. Он предполагает капитуляцию Российской Федерации, возвращение всех украинских территорий, ядерное разоружение России и квоты на численность вооруженных сил. Такой сценарий обеспечит Украине безопасность на 10-20 лет.

Второй сценарий предусматривает временное прекращение конфликта в рамках тех обстоятельств, которые есть сейчас. Это так называемый Минск-3. Однако какой бы правитель не пришел к власти в России через 5-10 лет, население будет жаждать реванша и завершения войны на своих условиях.

Третий сценарий – Украина возвращает свои земли, но Россия сохраняет ядерный арсенал, а никаких ограничений на численность ее вооруженных сил не накладывается. Такой сценарий также нельзя называть полноценной победой Киева, потому что Украина, в зависимости от того, кто будет руководить Россией, столкнется с ядерным шантажом и попытками силового давления. Над Украиной постоянно будет нависать угроза возобновления боевых действий.

Чтобы реализовать первый сценарий, Украине нужно усилить производство собственных вооружений и получить больше военной помощи от Запада?

Трудно сказать, насколько Запад готов усилить военную помощь Украине. В частности, США могли бы передать больше ЗРК Patriot или других систем ПВО, которых у них очень много. Американские ракетные системы не оптимизируются для ударов по наземным целям. Вот почему их не могут передать? Также у Штатов есть очень хорошие противодронные системы, такие как C-UAS – шестиствольный пулемет, который на раз расправляется с дронами. Допустим, США не передают такое оружие, чтобы не допустить значительной эскалации войны, однако даже оборонительные вооружения не поставляются в нужных объемах.

Украине в этой ситуации нужно все больше полагаться на свои силы. Вот вы больше года противодействуете дронам-камикадзе Shahed, за это время украинские умельцы уже могли бы сделать пулемет калибра 12,7 -14,5 мм. Украинцы за год умудрились переформатировать ракету Нептун для ударов по наземным целям, а пулемет не сделали.

Вам нужно по полной программе вложиться в собственное производство. Если будет надежда только на увеличение западной помощи, то война затянется на несколько лет.

Какой из трех сценариев является наиболее вероятным на данный момент?

Исходя из того, что мы видим сегодня, это плюс-минус "Минск-3". После начала контрнаступательных действий поддержка Украины со стороны Запада существенно снизилась. Я не говорю, что это ваша ошибка, вас принуждают к "Минску-3". И если вы недостаточно подготовитесь к весенней наступательной операции, то будет аналог "Минска". Какие территории за кем останутся и какого рубежа достигнут украинские войска – сложный вопрос. Нужно форсировать ресурсы, иначе вы будете вынуждены пойти на урегулирование конфликта политическим путем.

Ориентируйтесь на Израиль. Больше, чем Израилю, Америка вам не поможет. Израиль научился полагаться на свои силы. На определенный период времени Украине нужно будет стать Израилем и действовать по принципу "все для фронта, все для победы" – стать милитаризованным государством. Для этого понадобится изменение мировоззрения гражданского населения и привлечение очень больших финансовых и экономических ресурсов. И Украина должна быть готова к таким вызовам. Если такой готовности нет, то к концу весны вас будут принуждать к "Минску-3".

А если Украина подготовится к весне, как будут развиваться события?

Все хотят быть с победителями. Если Украина выйдет на хороший уровень истощения противника, у Байдена не будет выбора, ведь ему, как и другим политическим элитам, захочется приобщиться к победе. Для каждого тогда будет честью внести посильный вклад в вашу победу.

Сценарий, при котором Украина подготовится к весне, не приведет сразу к победе в войне. Но тогда у вас будет сильная позиция, которая позволит сказать "нет" принуждениям к "Минску-3" и демонстрировать намерения вернуть не только Крым, но и выйти к границам 1991 года. Это возможно только в том случае, если украинской армии удастся истощить военный и экономический потенциал на 20-30%. Очень сложная задача, но ее реализация возможна.

Украина сейчас применяет на фронте 500 дронов, а представьте, как будут развиваться события, если их будет 5 000. Для достижения успеха государство и общество должны поработать так, чтобы за три месяца удалось нарастить производство дронов в 10 раз. И пока вы с этим опаздываете. Украине нужно переходить на военные рельсы.

Кто такой Агиль Рустамзаде Агиль Рустамзаде – популярный азербайджанский военный аналитик, аналитик по вопросам обороны и безопасности, ведущий аналитик независимого аналитического центра в области национальной международной политики, экономики, права, социальных наук и безопасности STEM. Офицер запаса Вооруженных сил Азербайджана. В качестве военного аналитика и эксперта комментирует и дает оценку событиям по военной тематике на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

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