До 17 мая 2024 года наша страна проживает очень сложный и напряженный период, говорит астролог.

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Астролог Ангелина Вакулина дала прогноз для Украины и мира / Главред

Масштабная война в Украине продолжается второй год. Оккупанты не прекращают бить ракетами и дронами по всем городам Украины. Астролог и таролог Ангелина Вакулина в интервью для Главреда рассказала, что ждет нас до конца лета, над какими городами нависла серьезная угроза и закончится ли война в этом году.

Ангелина, каким будет июль и август для Украины. Дайте прогноз на ближайшие 2 месяца?

Самый напряженный период для Украины до 31 июля. Идет активное контрнаступление и контрнаступление будет достаточно успешным по всем фронтам. Самым тяжелым остается - Восток, это тяжело доступный участок фронта. Период самый тяжелый, но очень продуктивный для нас.

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Восточное направление будет оставаться тяжелым еще долго. Все оккупированные территории, Луганск, Донецк и города, которые находятся возле моря, рек, озер. Города, где находятся водные конструкции - в зоне риска до конца августа. Эти города находятся в "красной зоне", будут провокации со стороны воды. К сожалению, то, что произошло в Херсоне, это не последняя трагедия, которая будет связана с водой в Украине.

Я не могу назвать лето спокойным или повышено беспокойным периодом, но спокойного периода для Украины нет. Идет отвоевание наших территорий. Будут возвращаться сначала маленькие населенные пункты, позже - побольше. В итоге, все вернутся домой. Будет много обменов военнопленными. Страна, государство, президент Зеленский и все, кто у власти делают очень многое, о чем нам не говорят. Люди думают, что ничего не происходит, но это не так. Происходит очень много всего, но говорят об этом уже по факту.

Над какими городами нависла опасность?

Опасность остается для приграничных городов: Чернигов, Харьков. Это там, где будут на приграничных зонах россияне не жалеть нас, бомбить. Эти города еще будут терпеть.

К сожалению, до окончания войны и нашей победы, Восток Украины остается самым тяжелым, вернется последним. Бои там будут идти очень масштабные.

Левый берег Херсона под большой опасностью. Будут обстрелы, будут жертвы. К сожалению, на ближайший месяц я не вижу спокойствия. Да, будет какое-то затишье, но это на какие-то дни.

Последние дни все говорят об угрозе на Запорожской АЭС. Президент Владимир Зеленский предупредил о подготовке россиян и сообщил о большой угрозе. Что можете сказать?

Это еще одно сложное и тяжелое направление - Запорожье и область. Несмотря на то, что будут возвращаться маленькие населенные пункты, которые сейчас там оккупированы, ситуация со станцией тяжелая. О Запорожской АЭС заговорили уже власти, она у всех на слуху. Но, нету четкого плана у врага, что они сделают аварию. Авария не нужна даже им, это такая манипуляция, чтобы поднять всех на уши. Наши к этому готовятся, но я не вижу утечки радиации, но угроза есть. Угроза попадания, угроза аварии, может быть частичное разрушение, это то, что я вижу на данный момент.

Киев в мае пережил одну из самых тяжелых атак со стороны России. Обстрелы ракетами и дронами не прекращаются. Какой прогноз для столицы?

Основная цель, о которой говорят и боятся - это Киевская ГЭС. Есть угроза, но не вижу масштабной трагедии. Будут бить точечно вокруг Киевской ГЭС. Это район Вышгорода, Новые Петровцы, Оболонь. Эти населенные пункты под угрозой. Возможны попадания вокруг, в предприятия, ангары, или заброшенные заводы, которые там есть.

Кроме того, есть цель в Киеве, связанная с больницами и госпиталями. Что-то они там ищут, может, им дана ложная информация. Они что-то выискивают, поэтому и последние попадания по больницам и поликлиникам. Об этом я писала уже в своих прогнозах задолго, до попадания в поликлинику в Киеве.

Киев в покое никто оставлять не собирается, но это уже манипуляции и запугивания. Будут, к сожалению, лететь дроны, ракеты. Ближайшие месяцы тревоги игнорировать нельзя. Могут быть "прилеты" без тревог, могут быть прилеты и днем. Они меняют тактику. Если весь май, в основном, это было ночью, то сейчас можно ожидать того, что удар будет абсолютно неожиданно днем и в самом неожиданном для нас месте.

Ангелина, какая ситуация на фронте? Что происходит в самых горячих точках - Бахмут и Авдеевка.

После Мариуполя и Харькова, Бахмут - это ужасно. Я вижу, что там ничего не осталось. Вернется ли эта территория в состав Украины? Вернется обязательно. Наши ребята ее отвоюют без сомнений, но ценой больших-больших потерь, к сожалению. Город разрушен и стерт с лица земли, под копирку история Мариуполя. К сожалению, будет очень долгое восстановление. Но, появятся партнеры, которые захотят восстановить это направление. До конца войны, до нашей победы, Бахмут является самым тяжелым направлением.

Вы уже сегодня затронули тему контрнаступления ВСУ. Какой можете дать прогноз, чего ожидать?

Наше контрнаступление будет успешным. Напряженное, но очень продуктивное. Очень быстро начнут, и уже начали, возвращаться территории. Конечно, не без потерь. Но, все населенные пункты, все люди и все территории вернутся в состав Украины.

Что будет с оккупированными территориями? Какие города или населенные пункты могут вернуться и когда?

Летом будет много возвращаться Запорожской области. Она уже возвращается, но об этом объявляют позже. Ребята работают в этом направлении. Целостная географическая карта Украины есть и будет. Восток вернется, Крым - обязательно вернется, это факт.

Вы неоднократно говорили, что победы Украины над российскими оккупантами можно ожидать к 2024 году. Прогнозы изменились?

Однозначно, что победа Украины будет, и это не прогнозы или предположения. Это всем известный факт. Россия только заявляет себя, как великой державой, но таковой не является, ни в духовном плане, ни в плане целостности народа. Май-июнь 2024 года - это время, когда мы уже юридически одержим победу и заключим какое-то соглашение, которое позволит прекратить огонь. До 17 мая 2024 года наша страна проживает очень сложный и напряженным период.

Можно ли узнать самое благоприятное время в будущем для Украины?

Я не вижу в 2024 году главнее события, чем победа. Мы все этого ждем. Точно не будет так, как раньше. В области всего, медицины, финансов, здоровья, транспорта. Будут очень большие реформы начиная с 2025 года, это и образование, и экология, и авиа, и медицина. Будут глобальные и новаторские проэкты, в которые будут вкладывать зарубежные партнеры. Украина будет очень крутой державой, наша земля и земля в нашей стране будет лакомым кусочком, который будет доступен не каждому.

Коронавирус, локдаун, масштабная война. Ожидать еще каких то испытаний для украинцев?

Я вижу новые локдауны, они не связаны с коронавирусом. Я об этом говорила еще в прогнозе 1,5 года назад. Украину это тоже коснется. Уже вспышки ротавируса, холеры, вирусного гепатита и всех неприятных аспектов, которые нам дала трагедия с Каховской ГЭС. К сожалению, это будет вспышками, но не будет такого, что всю страну закроют и введут масочный режим. Будут ли эпидемии? Будут. Будут ли локдауны? Скорее да. Война пойдет только на спад.

Какая ситуация будет в России и когда диктатор Владимир Путин понесет наказание за геноцид украинцев?

Очень скоро все поймут, что Россия - не сильное государство, которое "масштабно завоевывает весь мир". Это все иллюзия. На самом деле Россия - это страна с низшими доходными показателями. Россия понесет наказание, но в виде наказания для народа, это будут крупные конфликты внутри страны, которые можно назвать гражданской войной.

Понесет ли наказание конкретно Путин? Пока не могу сказать. Но точно понесет наказание народ и власть. Они понесут наказание очень кармическое и глобальное, как от соседних стран, так и от высших сил. Точно могу сказать, что это крайний год, когда РФ остается целостным государством. Уже осенью этого года будет очень неожиданный поворот, произойдет что-то важное и заговорят все.

Как может закончиться война в Украине ?

Со сменой власти в РФ и отказом от оккупированных территорий, именно на таких условиях закончится война нашей победой.

Вы говорили о мировых разрушениях, катаклизмах и землетрясениях. Чего ожидать миру до конца 2023 года?

К сожалению, весь 2023 год состоит из таких разрушительных энергий. Это войны, разрушения, стихийные бедствия, местные революции, свержения власти. Стихийные бедствия будут повторяться. Кроме того, землетрясения и наводнения будут еще, и это очень-очень громкие, разрушительные. Особенно, по всем миру проигрываются очень нехорошие ситуации с водой. Это год водных катастроф.