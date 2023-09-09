В Марокко из-за землетрясения погибли более 600 человек: МИД ищет украинцев

Землетрясение произошел вечером 8 сентября в результате косо-обратного разлома на небольшой глубине в пределах марокканского хребта высокий Атлас.
Как сообщает CNN со ссылкой на марокканский государственный телеканал Al Aoula, в результате которого погибли по меньшей мере 632 человека, еще 329 - ранены, из них 51 человек находится в критическом состоянии.
Землетрясение было магнитудой 6,8. известно, что по меньшей мере двадцать семь человек погибли в районе туристического города Марракеш, что в 320 километрах к югу от столицы Рабат, и еще четверо в провинции Уарзазат южнее, сообщают местные СМИ.
МИД ищет украинцев среди пострадавших
"МИД Украины проверяет наличие украинцев среди пострадавших людей в результате землетрясения в Марокко. Пока такая информация не поступала. Для получения помощи украинцы должны обратиться на "горячую линию" украинского посольства в Рабате: +212 6 61 18 63 90", - отметил спикер МИД Олег Николенко.
Напомним, что в Турции и Сирии произошел разрушительное землетрясение. В Турции и Сирии произошло мощное землетрясение, которое разрушило огромное количество домов и унесло жизни тысяч людей.
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