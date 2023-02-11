Пытались спасти, но оказались под завалами сами: в Турции спасателей завалило обломками здания

В провинции Хатай обломки разрушенного из-за землетрясения здания не удержались и навалились на спасательную группу, которая разбирала завалы.

Спасательную группу в Турции завалило обломками разрушенного здания / Фото aa.com.tr

В Турции после землетрясения до сих спасатели со всего мира разбирают завалы и вытаскивают из-под обломков выживших людей и тела погибших. В провинции Хатай на юге страны произошел несчастный случай прямо во время спасательной операции.

Спасатели прибыли к обрушенному дому и разбирали завалы. В этот момент обломки не удержались и завалили одного из мужчин. Видео уже разлетелось в Сети.

"Поисково-спасательная команда стихийных бедствий ADAK проводила спасательные работы в руинах дома. Вероятно, из-за нарушений техники безопасности на них обрушились остатки здания", — сообщают в Турции.

Спасательную группу в Турции завалило обломками разрушенного здания / скриншот из видео

К счастью, спасатель выжил и его удалось вовремя освободить из-под завалов. Им оказался офицер службы спасения Батухан Тюген. Он продолжает спасательные работы.

Последствия землетрясения в Турции и Сирии

Напомним, утром 6 февраля в Турции произошла серия мощных землетрясений. Землетрясение магнитудой 7,7 стало самым мощным в стране с 1939 года – тогда, 84 года назад, погибли почти 33 тысяч человек, около 100 тысяч пострадали.

Землетрясение также произошло в Сирии. Кроме того, нанесен ущерб двум населенным пунктам и более 70 селам в провинции Западный Азербайджан. Всего разрушено 20-50% зданий.

Согласно последним данным, которые озвучил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, количество погибших в результате землетрясений в Турции уже составляет 21 848 человек. В Сирии по меньшей мере 3 553 человека погибли.

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