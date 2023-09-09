Угроза ударов РФ по энергетике и портам: Зеленский провел важное заседание Ставки

Новое заседание Ставки верховного главнокомандующего провел президент Украины Владимир Зеленский.
Речь шла о вопросах защиты энергетики и одесских портов. Об этом глава государства рассказал в сообщении в своем Telegram.
Отмечается, что главной темой Ставки была защита энергетики, критической инфраструктуры, а также портов Одесской области и инфраструктуры "зернового коридора" от российских ударов.
Кроме того, участники заседания обсудили защиту прифронтовых территорий и подготовку к зиме.
Кто докладывал в ходе заседания Ставки:
- премьер-министр Денис Шмыгаль;
- министр энергетики;
- руководитель "Укрэнерго";
- глава "Укргидроэнерго";
- руководитель "Нафтогаза";
- руководитель Генштаба ВСУ.
"Все поручения розданы. Работа продолжается", - добавил Зеленский.
Ранее состоялась Ставка верховного главнокомандующего под руководством президента Владимира Зеленского. На заседании рассмотрели подготовку энергосистемы к зиме. "Комплексный план защиты объектов критической инфраструктуры от всего, что может придумать страна-террорист", - подчеркнул он.
Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ готовит новые массированные удары: украинцам назвали сроки и цели обстрелов. Владимир Омельченко прокомментировал вопрос о том, необходимо ли жителям крупных городов, в частности – Киева, готовится к возможной эвакуации.
Ранее эксперт спрогнозировал последствия ударов РФ зимой. Сегодня сложно определить потенциал российских ракетных ударов, противовоздушной обороны и того, как долго продлится война.
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