Угроза ударов РФ по энергетике и портам: Зеленский провел важное заседание Ставки

Участники заседания обсудили защиту прифронтовых территорий и подготовку к зиме.

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Владимир Зеленский провел заседание Ставки / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, Скриншот

Новое заседание Ставки верховного главнокомандующего провел президент Украины Владимир Зеленский.

Речь шла о вопросах защиты энергетики и одесских портов. Об этом глава государства рассказал в сообщении в своем Telegram.

Отмечается, что главной темой Ставки была защита энергетики, критической инфраструктуры, а также портов Одесской области и инфраструктуры "зернового коридора" от российских ударов.

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Кроме того, участники заседания обсудили защиту прифронтовых территорий и подготовку к зиме.

Кто докладывал в ходе заседания Ставки:

премьер-министр Денис Шмыгаль;

министр энергетики;

руководитель "Укрэнерго";

глава "Укргидроэнерго";

руководитель "Нафтогаза";

руководитель Генштаба ВСУ.

"Все поручения розданы. Работа продолжается", - добавил Зеленский.

Сообщение В.Зеленского / t.me/V_Zelenskiy_official

Ранее состоялась Ставка верховного главнокомандующего под руководством президента Владимира Зеленского. На заседании рассмотрели подготовку энергосистемы к зиме. "Комплексный план защиты объектов критической инфраструктуры от всего, что может придумать страна-террорист", - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ готовит новые массированные удары: украинцам назвали сроки и цели обстрелов. Владимир Омельченко прокомментировал вопрос о том, необходимо ли жителям крупных городов, в частности – Киева, готовится к возможной эвакуации.

Ранее эксперт спрогнозировал последствия ударов РФ зимой. Сегодня сложно определить потенциал российских ракетных ударов, противовоздушной обороны и того, как долго продлится война.

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