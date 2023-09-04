РФ готовит новые массированные удары: украинцам назвали сроки и цели обстрелов

Владимир Омельченко прокомментировал вопрос о том, необходимо ли жителям крупных городов, в частности – Киева, готовится к возможной эвакуации.

https://glavred.info/ukraine/rf-gotovit-novye-massirovannye-udary-ukraincam-nazvali-sroki-i-celi-obstrelov-10498027.html Ссылка скопирована

Владимир Омельченко не исключил новые удары по инфраструктуре Украины / Коллаж УНИАН

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко рассказал о том, ждать ли обстрелов критической инфраструктуры Украины оккупантами РФ в осенне-зимний период.

"От россиян можно ожидать чего угодно. Пытаться атаковать могут, но способны ли – это вопрос", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт указал на то, что если РФ решит атаковать газовую инфраструктуру Украины, то это будет сделать сложнее, чем атаковать электроэнергетические объекты.

видео дня

"Ситуация на фронте не позволяет им обстреливать все подряд, поэтому россияне будут концентрироваться именно на системе передач электрической энергии и генерации. Например, на трансформаторах, подстанциях", - не исключил он.

Собеседник также прокомментировал вопрос о том, необходимо ли жителям крупных городов, в частности – Киева, готовится к возможной эвакуации в зимний период в связи с вероятными блэкаутами.

"Об этом всегда нужно думать, потому что риски никуда не исчезают. Поэтому, например, пенсионеры, которые не задействованы на постоянной работе и имеют возможность для переезда в частное помещение с более надежным энергообеспечением, то есть смысл его подготовить уже сейчас. То есть чтобы потом была возможность находиться там неделю-две или месяц, сколько потребуется. Эта опция никогда не будет лишней", - добавил Омельченко.

Кто такой Владимир Омельченко Владимир Омельченко - директор энергетических программ Центра Разумкова. Автор более 50 научных и публицистических работ. Участвовал в разработке и осуществлении международных энергетических проектов и научных исследованиях международной энергетической политики. В 1992-1996 г. работал на различных должностях в области машиностроения; 1997-1998 - главный специалист отдела нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Министерства экономики Украины; 1998-2003 - НАК "Нафтогаз Украины", возглавлял направление транспорта нефти; 2004-2007 - главный консультант Национального института проблем международной безопасности СНБО Украины; С февраля 2007 г. — эксперт Центра Разумкова, с 2013 года — директор энергетических программ.

Ранее эксперт назвал вероятные сроки массовых отключений. Владимир Омельченко объяснил, когда ожидается дефицит электроэнергии в Украине.

Напомним, ранее эксперт спрогнозировал последствия ударов РФ зимой. Сегодня сложно определить потенциал российских ракетных ударов, противовоздушной обороны и того, как долго продлится война.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.