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РФ готовит новые массированные удары: украинцам назвали сроки и цели обстрелов

Алексей Тесля
4 сентября 2023, 12:26 обновлено 4 сентября, 12:46
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Владимир Омельченко прокомментировал вопрос о том, необходимо ли жителям крупных городов, в частности – Киева, готовится к возможной эвакуации.
Отключения света, электроэнергия, Владимир Омельченко
Владимир Омельченко не исключил новые удары по инфраструктуре Украины / Коллаж УНИАН

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко рассказал о том, ждать ли обстрелов критической инфраструктуры Украины оккупантами РФ в осенне-зимний период.

"От россиян можно ожидать чего угодно. Пытаться атаковать могут, но способны ли – это вопрос", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт указал на то, что если РФ решит атаковать газовую инфраструктуру Украины, то это будет сделать сложнее, чем атаковать электроэнергетические объекты.

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"Ситуация на фронте не позволяет им обстреливать все подряд, поэтому россияне будут концентрироваться именно на системе передач электрической энергии и генерации. Например, на трансформаторах, подстанциях", - не исключил он.

Собеседник также прокомментировал вопрос о том, необходимо ли жителям крупных городов, в частности – Киева, готовится к возможной эвакуации в зимний период в связи с вероятными блэкаутами.

"Об этом всегда нужно думать, потому что риски никуда не исчезают. Поэтому, например, пенсионеры, которые не задействованы на постоянной работе и имеют возможность для переезда в частное помещение с более надежным энергообеспечением, то есть смысл его подготовить уже сейчас. То есть чтобы потом была возможность находиться там неделю-две или месяц, сколько потребуется. Эта опция никогда не будет лишней", - добавил Омельченко.

Кто такой Владимир Омельченко

Владимир Омельченко - директор энергетических программ Центра Разумкова.

Автор более 50 научных и публицистических работ. Участвовал в разработке и осуществлении международных энергетических проектов и научных исследованиях международной энергетической политики.

В 1992-1996 г. работал на различных должностях в области машиностроения;

1997-1998 - главный специалист отдела нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Министерства экономики Украины;

1998-2003 - НАК "Нафтогаз Украины", возглавлял направление транспорта нефти;

2004-2007 - главный консультант Национального института проблем международной безопасности СНБО Украины;

С февраля 2007 г. — эксперт Центра Разумкова, с 2013 года — директор энергетических программ.

Ранее эксперт назвал вероятные сроки массовых отключений. Владимир Омельченко объяснил, когда ожидается дефицит электроэнергии в Украине.

Напомним, ранее эксперт спрогнозировал последствия ударов РФ зимой. Сегодня сложно определить потенциал российских ракетных ударов, противовоздушной обороны и того, как долго продлится война.

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Владимир Омельченко война России и Украины
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