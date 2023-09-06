Угроза энергетического террора РФ: Зеленский срочно провел Ставку

Ставка Верховного Главнокомандующего под руководством президента Владимира Зеленского состоялась в среду, 6 сентября.
На заседании рассмотрели подготовку энергосистемы к зиме. Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.
"Комплексный план защиты объектов критической инфраструктуры от всего, что может придумать страна-террорист", - подчеркнул он.
Глава государства сообщил, что с докладами выступили премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьер Александр Кубраков, представители энергетического сектора, Госспецсвязи, Генштаба и областных военных администраций.
"Еще есть над чем работать. Все участники процесса получили конкретные задачи по конкретным срокам выполнения. К этой теме будет особое внимание", - добавил Зеленский.
Ранее эксперт назвал вероятные сроки массовых отключений. Владимир Омельченко объяснил, когда ожидается дефицит электроэнергии в Украине.
Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ готовит новые массированные удары: украинцам назвали сроки и цели обстрелов. Владимир Омельченко прокомментировал вопрос о том, необходимо ли жителям крупных городов, в частности – Киева, готовится к возможной эвакуации.
Напомним, ранее эксперт спрогнозировал последствия ударов РФ зимой. Сегодня сложно определить потенциал российских ракетных ударов, противовоздушной обороны и того, как долго продлится война.
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