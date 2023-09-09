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"Невозможно говорить с лжецом": Зеленский жестко высказался о диалоге с Путиным

Алексей Тесля
9 сентября 2023, 12:21 обновлено 9 сентября, 12:33
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Президент не считает, что уже наступило время для того, чтобы начать переговоры о мире с РФ.
Владимир Зеленский, Владимир Путин
Владимир Зеленский прокомментировал вероятность перегововров с Владимиром Путиным / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот из видео

Президент Владимир Зеленский прокомментировал вероятность переговоров с диктатором Владимиром Путиным.

Глава государства напомнил, что пример ликвидации главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина показывает, что происходит, когда вы пытаетесь заключить соглашение с Путиным. Об этом он сказал в комментарии CNN.

При этом президент не считает, что уже наступило время для того, чтобы начать переговоры о мире с Кремлем.

видео дня

"Если вы хотите прийти к компромиссу или диалогу с кем-то, вы не можете делать этого со лжецом", - пояснил он.

Лидер страны напомнил, что ликвидация главаря ЧВК "Вагнера" после того, как он получил обещания относительно своей безопасности, стала предупреждением, к которому следует прислушаться. Он также считает предупреждением и другие страны, которые пострадали от действий страны-агрессора.

"Вы видели какой-то компромисс со стороны Путина по другим вопросам? С Грузией? С Молдовой?", – добавил Зеленский.

Ранее Зеленский сделал громкое заявление. Президент Владимир Зеленский прокомментировал причастность диктатора Владимира Путина к ликвидации главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. Глава государства подчеркнул, что Киев располагает информацией о том, что Путин причастен к уничтожению Пригожина.

Напомним, ранее Михаил Подоляк рассказал, как Путин теряет здравый смысл. Советник руководителя Офиса президента подчеркнул, что российский диктатор не является человеком, который живет в нашем с вами мире.

Военный эксперт Олег Жданов отмечал, что Пригожин с того света не дает Путину покоя, будет новый бунт ЧВК "Вагнера". Уход вагнеровцев из РБ может быть прикрытием для перемещения в Россию для нового бунта. События в РФ могут быть стремительными из-за изменения баланса между башнями Кремля, считает Жданов.

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Владимир Зеленский Владимир Путин война России и Украины
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