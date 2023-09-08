"Ему постоянно снится Зеленский": Подоляк рассказал, как Путин теряет здравый смысл

Советник руководителя Офиса президента подчеркнул, что российский диктатор не является человеком, который живет в нашем с вами мире.

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Подоляк рассказал, как Путин теряет здравый смысл / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, скриншот из видео

У главы кремлевского режима Владимира Путина психоэмоциональное стойкое расстройство личности. Именно поэтому он может нести всевозможный бред. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

"Я думаю, что Путин, во-первых, находится в таком психоэмоциональном состоянии, что ему постоянно снится Зеленский. И это выглядит как "Кошмар на улице Вязов", помните, Уэса Крейвена фильм. И, я думаю, что рано или поздно Путин во сне получит все, что он должен получить. К сожалению, эта война должна закончиться именно конкретным приговором для Путина... Я имею в виду, что нет ни одного другого финала в этой войне, кроме юридического преследования Путина", - сказал Подоляк.

Советник руководителя Офиса президента подчеркнул, что российский диктатор не является человеком, который живет в нашем с вами мире. Подоляк подчеркнул, что это иррациональный, аффективный человек с психоэмоциональным устойчивым расстройством личности.

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"Безусловно, он будет нести любой бред. Этот бред не надо анализировать. Он не имеет никаких последствий, кроме одного. Он должен показать всем другим, кроме Украины, что нужно ускорить финал этой войны, который только один – Россия в таком виде должна проиграть", - резюмировал он.

Что известно о болезнях Путина

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов ранее заявил, что российский диктатор Владимир Путин болен раком и вскоре может умереть. Руководитель украинской разведки считает, что российский диктатор умрет уже после победы Украины, потому что война должна прекратиться до его смерти.

Как отметил российский политолог и обозреватель Валерий Соловей, состояние главы Кремля с каждым днем ухудшается. По его словам, у российского диктатора диагностирован рак поджелудочной железы и рак простаты. Путина регулярно обкалывают всевозможными тяжелыми стероидами и инновационными обезболивающими инъекциями, чтобы остановить распространение рака. Кроме того, у российского диктатора диагностирована болезнь Паркинсона.

Кроме того, кандидат психологических наук Елена Рыхальская считает, что у президента России Владимира Путина наблюдаются симптомы шизофрении. Психотерапевт считает, что от главы Кремля избавится его же окружение.

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