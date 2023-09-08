УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Ему постоянно снится Зеленский": Подоляк рассказал, как Путин теряет здравый смысл

Алина Дембицкая
8 сентября 2023, 22:31 обновлено 8 сентября, 22:31
17
Советник руководителя Офиса президента подчеркнул, что российский диктатор не является человеком, который живет в нашем с вами мире.
Зеленский, Путин
Подоляк рассказал, как Путин теряет здравый смысл / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, скриншот из видео

У главы кремлевского режима Владимира Путина психоэмоциональное стойкое расстройство личности. Именно поэтому он может нести всевозможный бред. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

"Я думаю, что Путин, во-первых, находится в таком психоэмоциональном состоянии, что ему постоянно снится Зеленский. И это выглядит как "Кошмар на улице Вязов", помните, Уэса Крейвена фильм. И, я думаю, что рано или поздно Путин во сне получит все, что он должен получить. К сожалению, эта война должна закончиться именно конкретным приговором для Путина... Я имею в виду, что нет ни одного другого финала в этой войне, кроме юридического преследования Путина", - сказал Подоляк.

Советник руководителя Офиса президента подчеркнул, что российский диктатор не является человеком, который живет в нашем с вами мире. Подоляк подчеркнул, что это иррациональный, аффективный человек с психоэмоциональным устойчивым расстройством личности.

видео дня

"Безусловно, он будет нести любой бред. Этот бред не надо анализировать. Он не имеет никаких последствий, кроме одного. Он должен показать всем другим, кроме Украины, что нужно ускорить финал этой войны, который только один – Россия в таком виде должна проиграть", - резюмировал он.

Что известно о болезнях Путина

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов ранее заявил, что российский диктатор Владимир Путин болен раком и вскоре может умереть. Руководитель украинской разведки считает, что российский диктатор умрет уже после победы Украины, потому что война должна прекратиться до его смерти.

Как отметил российский политолог и обозреватель Валерий Соловей, состояние главы Кремля с каждым днем ухудшается. По его словам, у российского диктатора диагностирован рак поджелудочной железы и рак простаты. Путина регулярно обкалывают всевозможными тяжелыми стероидами и инновационными обезболивающими инъекциями, чтобы остановить распространение рака. Кроме того, у российского диктатора диагностирована болезнь Паркинсона.

Кроме того, кандидат психологических наук Елена Рыхальская считает, что у президента России Владимира Путина наблюдаются симптомы шизофрении. Психотерапевт считает, что от главы Кремля избавится его же окружение.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине война России и Украины
Реклама

Главное за день

В Украине ударит -3: на днях страну накроют заморозки

В Украине ударит -3: на днях страну накроют заморозки

22:39 Синоптик
Зеленский не против проведения выборов в 2024 году

Зеленский не против проведения выборов в 2024 году

22:36 Украина
Оккупанты будут в панике: эксперт назвал 100-процентные сценарии освобождения Крыма

Оккупанты будут в панике: эксперт назвал 100-процентные сценарии освобождения Крыма

21:46 Украина
Все главные новости

Последние новости

22:39

В Украине ударит -3: на днях страну накроют заморозки

22:36

Зеленский не против проведения выборов в 2024 году

22:31

"Ему постоянно снится Зеленский": Подоляк рассказал, как Путин теряет здравый смысл

21:46

Оккупанты будут в панике: эксперт назвал 100-процентные сценарии освобождения Крыма

21:19

"Дніпро" – он или оно: Авраменко дал неожиданный ответ

Запад будет спасать Россию, поскольку боится ее развала - Юрий БогдановЗапад будет спасать Россию, поскольку боится ее развала - Юрий Богданов
20:46

Девушка заморозила кефир и показала, во что он превратился после разморозки

19:54

Героически погиб в боях за Гостомель: в Киеве попрощались с отважным спасателем

19:38

Первые 10 танков Leopard 1 от Дании прибыли в Украину

19:27

Осенняя свежесть не отпускает: в каких регионах будет холоднее всего

Реклама
18:55

В ВСУ сообщили, что РФ вероятно запустила по Кривому Рогу ракету "Искандер"

18:49

Почему началась войнамнение

18:36

У Зеленского жестко раскритиковали ООН за поддержку путинского режима

18:16

"Решили продолжать войну": в ООН выдали циничное заявление об Украине

17:56

РФ разместила еще одну станцию для запуска дронов в Крыму: выискивают новую тактику

16:59

На Украину обрушился затяжной геомагнитный шторм: когда закончится буря

16:55

Эксперт раскрыл, какими ракетами РФ может атаковать Украину: уничтожит ли их ПВО

16:46

Что нужно делать осенью с садом: простые действия сберегут его на следующий год

16:26

Попробуй и ты: гениальный трюк с полотенцем, который сохранит прохладу в жару

16:21

"У меня был выбор": "Миссис мира" из Херсона рассказала, почему держала за руки россиянку

16:14

Оставался на ночь: Пугачёва "сосватала" Галкина своей близкой подруге

Реклама
16:08

Они готовы на все ради любви: 3 знака зодиака, которые сделают для вас всё

16:06

"Пригожин – герой зоны": Сотник пояснил, почему экс-главарь "вагнеров" обречен стать легендой в РФВидео

15:58

Высшие силы обязательно услышат: сильнейшие молитвы на исполнение заветных желаний

15:38

Как и когда прогревать машину: эти простые способы изумят даже матерых водителей

15:27

Женщина из Мариуполя поделилась невероятно простым рецептом арбузного меда - бекмесом

15:17

"Хотят отменить все санкции": ООН ведет тайные переговоры с РФ - Bild

15:17

Что сделать 10 сентября, чтобы получить кучу денег: приметы и запреты дня

15:13

Оккупантов РФ выбивают под Бахмутом: командир штурмовиков ВСУ раскрыл детали

14:51

Проверьте, умнее ли вы 8-летнего ребенка, ответив на эти элементарные вопросы

14:46

Сотник раскрыл, сможет ли Путин ликвидировать тех, кто стоял за ПригожинымВидео

14:35

Сильно вредят здоровью: врач сказал, для чего на самом деле нужны ватные палочки

14:15

"Путин сдулся, он убил Пригожина": Зеленский сделал громкое заявление

13:38

Модель безопасности для Украины: какой самый лучший вариант?мнение

13:25

"Путин будет зачищать всех": журналист назвал новых кандидатов на устранение в РФВидео

13:21

Китаянка-путинистка спела "Катюшу" в разбомбленном театре в Мариуполе: в МИД Украины разъярились

12:54

Найди панду за 7 секунд: 45-летняя головоломка, которая заставит тебя попотеть

12:41

Перелет боевого Ми-8 в Украину: Буданов намекнул на новую вербовку пилотов РФ

12:37

Как можно поставить свекровь на место: психолог Холоденко дала дельный совет

12:27

Мобилизация женщин: представитель Зеленского в Раде пояснил, будут ли выпускать за границу вставших на учет дам

11:51

Гороскоп на завтра 8 сентября 2023: Близнецам – забота, Девам - поддержка

Реклама
11:46

Не будут сжимать и натирать: секреты выбора удобных женских трусов

11:44

Пропадает он: у путинистки Успенской прямо во время концерта исчез голосВидео

11:43

У Зеленского анонсировали новые удары дронов по критической инфраструктуре РФ

11:34

Украина всегда будет представлять опасность: Охлобыстин неосознанно "слил" страхи параноика Путина

11:01

"Ты что делаешь, тварь": Соловьев в истерике отчихвостил предательницу Монтян

10:55

Favbet Foundation передал военным разведчикам ГУР спецавтомобиль

10:45

Потап показал подросшего сына и поздравил его с особым праздником

10:40

Опозоренный Ступка нахамил матери защитника Азовстали

09:59

РФ ударила ракетой по зданию полиции в Кривом Роге: есть жертва и много раненыхФото

09:53

Как назвать ребенка в 2024 году: забытые имена снова в тренде

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять