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"Путин сдулся, он убил Пригожина": Зеленский сделал громкое заявление

Алексей Тесля
8 сентября 2023, 14:15 обновлено 8 сентября, 14:23
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Владимир Путин причастен к уничтожению главаря ЧВК Вагнера, подчеркнул президент.
'Путин сдулся, он убил Пригожина': Зеленский сделал громкое заявление
Владимир Зеленский прокомментировал устранение Евгения Пригожина / колаж: Главред, фото: ОПУ, скриншот

Президент Владимир Зеленский прокомментировал причастность диктатора Владимира Путина к ликвидации главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

Глава государства подчеркнул, что Киев располагает информацией о том, что Путин причастен к уничтожению Пригожина. Такое заявление он сделал на саммите "Ялта" в Киеве, сообщает ВВС.

"Путин сдулся – как человек, как политик. Он убил Пригожина – по крайней мере, такая информация у нас есть", – отметил президент.

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Он также отметил, что после ликвидации Пригожина стало "на одного террориста меньше".

Глава государства также уверен, что моральный дух россиян упал, поскольку они привыкли прикрываться "вагнеровцами" и бросать наемников вперед на поле боя.

"Я думаю, что эта защита, которая прикрывается жизнями наемников, "вагнеровцев", - они это потеряли. Для нас это, безусловно, плюс", - добавил Зеленский.

Ликвидация Евгения Пригожина

Ранее Александр Сотник рассказал о страшной тени Пригожина. Фигура Пригожина может мифологизироваться, могут появляться люди, которые будут утверждать, что видели Пригожина, говорит Сотник.

Напомним, эксперт Олег Жданов заявил, что ЧВК "Вагнера" является группировкой, представляющей одну из групп Федеральной службы безопасности страны-агрессора России, недовольных определенными событиями. Поэтому ФСБ не простит ликвидацию Евгения Пригожина.

Военный эксперт Олег Жданов отмечал, что Пригожин с того света не дает Путину покоя, будет новый бунт ЧВК "Вагнера". Уход вагнеровцев из РБ может быть прикрытием для перемещения в Россию для нового бунта. События в РФ могут быть стремительными из-за изменения баланса между башнями Кремля, считает Жданов.

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Владимир Зеленский Владимир Путин Евгений Пригожин
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