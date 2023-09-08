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"На РФ наползает смута": Сотник рассказал о страшной тени Пригожина

Алина Дембицкая
8 сентября 2023, 05:00
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Фигура Пригожина может мифологизироваться, могут появляться люди, которые будут утверждать, что видели Пригожина, говорит Сотник.
'На РФ наползает смута': Сотник рассказал о страшной тени Пригожина
Сотник рассказал о страшной тени Пригожина / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Совсем скоро у стране-агрессоре России могут появиться лже-Пригожины. К тому же, фигура главаря ЧВК "Вагнера" будет всячески мифологизироваться. Могут появляться люди, которые будут утверждать, что видели его. Такое мнение во время чата на Главреде высказал журналист, писатель и публицист, главный редактор канала Sotnik-TV Александр Сотник.

"То, что Пригожина приласкали, и пусть. Закопали, и все. Проблема – в тени Пригожина и в том, что вместе с этой тенью на Россию наползает смута, что очень сильны настроения неверующих в то, что Пригожин мертв. Поэтому появление лже-Пригожиных – это вопрос времени", - сказал Сотник.

По его словам, эта фигура может мифологизироваться, могут появляться люди, которые будут утверждать, что видели Пригожина.

"Его будут замечать то там, то там – некий Пригожин Шредингера. Как в свое время был Лжедмитрий, так будет и лжеповар, и он будет повсюду. Он будет в головах, он будет плодиться и размножаться в черепах мохнатиков. В этом смысле тень Пригожина куда страшнее наличия его могилы", - отметил журналист.

Кто такой Александр Сотник

Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

В России разбился самолет с Пригожиным

В стране-агрессоре России упал самолет с Пригожиным - руководителем боевиков ЧВК Вагнер. Инцидент произошел в среду вечером, 23 августа. Все находившиеся на борту погибли. В РФ сказали, что в самолете были Пригожин и его соратники, среди которых – Дмитрий Уткин Вагнер.

Аналитики американского Института изучения войны считают, что Путин "почти наверняка" приказал убить Пригожина. По мнению специалистов, теперь будущее боевиков ЧВК Вагнер под большим вопросом.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на гибель Пригожина. Гарант сказал, что Киев непричастен к этому, а кто причастен, "все осознают".

Недавно у Путина сделали заявление о гибели Пригожина и причастности Кремля. Так, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль непричастен к крушению самолета с Пригожиным и его соратниками. Также, по его словам, пока нет официальной информации о том, что Пригожин действительно погиб.

Смотрите видео чата на Главреде с Александром Сотником:

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новости России война в Украине Евгений Пригожин война России и Украины
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