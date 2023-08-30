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Пригожин с того света не дает Путину покоя, будет новый бунт ЧВК "Вагнера" – Жданов

Алёна Воронина
30 августа 2023, 16:10 обновлено 30 августа, 16:15
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Уход вагнеровцев из РБ может быть прикрытием для перемещения в Россию для бунта. События в РФ могут быть резкими из-за изменения баланса между башнями Кремля.
Олег Жданов, Евгений Пригожин, Владимир Путин
Популярность Пригожина в РФ сумасшедшая, и это опасно для Путина, говорит Жданов/ коллаж: Главред, фото: скрин, Главред

Владелец частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин даже с того света не дает покоя российскому диктатору Владимиру Путину. Популярность Пригожина растет даже после его смерти, в РФ массово создают мемориалы в его память в разных городах.

В то же время ЧВК "Вагнера" может готовить новый бунт в стране-агрессоре России. Такое мнение высказал полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов в интервью Главреду.

"Я думаю, что так называемый уход ЧВК "Вагнер" из Беларуси якобы с целью расформирования может не соответствовать реальному положению вещей. Это может быть легенда для прикрытия передислокации "Вагнера" на территорию России", – отмечает Жданов.

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По словам эксперта, тех схронов оружия, которые делал Пригожин на помощь Суровикину, когда работал с ним в тандеме, может быть немного. Однако вагнеровцы, с существенным оснащением и вооружением, могут появиться уже через некоторое время.

"Ведь мы говорим о наемниках, которые выполняют любые поставленные задачи. И я всё же не думаю, что реальные хозяева ЧВК готовы сейчас взять и слить подразделение", – отметил военный эксперт.

По его мнению, вагнеровцы могут долго не ждать, чтобы устроить бунт в стране-агрессоре России. События в России могут развиваться очень стремительно, в зависимости от того, как быстро будет меняться баланс сил между башнями Кремля.

"Например, Министерство обороны из кожи вон лезет и формирует частные военные компании, такие как "Пламя", "Патриот" и другие. Ведомство пытается перетянуть одеяло на себя, поскольку там прекрасно понимают, что армия не будет выполнять определенные приказы. Сейчас армия – не тот организм, на который может положиться диктатор. Нужна армия, которая выполнит любой приказ и не будет демонстрировать сомнений", – отметил Жданов.

Он обратил внимание, что сейчас Пригожин не дает покоя Путину даже с того света, ведь российский диктатор чувствует опасность в том, насколько владелец ЧВК "Вагнера" популярен среди россиян даже после смерти.

"В подтверждение моих слов приведу вам пример. В России начался флешмоб: создаются мемориалы, посвященные Пригожину, который даже с того света не дает Путину покоя. Такие мемориалы создали более 12 городов. Популярность Пригожина просто сумасшедшая", – сказал эксперт.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Гибель Пригожина

Вечером в среду, 23 августа, появилась информация о том, что в Тверской области в России упал самолет с Пригожиным. Погибли все 10 человек, находившихся на борту российского бизнес-джета "Embraer Legacy 600", среди них трое – члены экипажа.

После этого события "вагнеровцы" обвинили Путина в убийстве Пригожина и начали угрожать, что совершат новый поход на Москву. Также сообщалось, что "вагнеровцы" формируют колонны для наступления на Москву.

В то же время издание Daily Mail со ссылкой на российского политолога, бывшего профессора Московского института международных отношений Валерия Соловея написало, что Пригожин жив и готовит месть Путину за убийство своего двойника. Путин знает, что убил двойника Пригожина. Однако диктатор продолжает врать, что на месте катастрофы была найдена ДНК Пригожина, пишет издание.

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