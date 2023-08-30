УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Флаг Украины на левобережной Херсонщине: в ВСУ рассказали детали операции

Андрей Ганчук
30 августа 2023, 14:48 обновлено 30 августа, 14:55
36
Армия Украины продолжает работать над освобождением левобережья Херсонской области, сказала представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.
ВСУ, Херсонская область
ВСУ подняли флаг Украины на левобережье Херсонщины, чтобы поддержать местных жителей - Гуменюк / Коллаж: Главред, фото: 33 ОМБр, DeepState

Поднятие бойцами ВСУ флага над поселком Дачи Херсонской области на левом берегу Днепра – акция поддержки людей, которые вынуждены жить в российской оккупации. Силы обороны Украины продолжают делать свою работу и постепенно освобождают территории от оккупантов. Об этом заявила представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

В эфире 24 канала она рассказала о том, что военные установили флаг в населенном пункте Дача для демонстрации своей поддержки украинцам в оккупации.

"Местным, которые находятся под оккупацией, очень нужна поддержка для того, чтобы они понимали, что Силы обороны находятся рядом и делают свою работу", - отметила Гуменюк.

видео дня

По ее словам, ВСУ продолжают освобождать Херсонскую область, однако о существенных успехах на левом берегу Днепра говорить пока рано. Людям нужна поддержка, особенно в ситуации, когда оккупанты готовятся к так называемым выборам.

Также Наталья Гуменюк подчеркнула, что армия Украины продолжит деоккупацию Херсонщины, однако отказалась говорить о деталях, поскольку нужно соблюдать режим тишины.

Ситуация на Херсонщине

Представитель ОК Юг Наталья Гуменюк ранее сообщила, что ВСУ на Херсонщине уничтожили три установки С-300 российских оккупантов. По ее словам, у армии еще много работы по сокрушению вражеских вооружений.

Кроме того, Гуменюк сказала, что ВСУ мощно выбивают войска РФ с позиций в Херсонской области. Оккупанты пытаются маневрировать между островами на левом берегу Днепра.

29 августа ВСУ подняли флаг Украины на левом берегу Херсонщины в населенном пункте Дачи. Он находится в серой зоне.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Херсонская область война России и Украины контрнаступление ВСУ Наталья Гуменюк
Реклама

Главное за день

В Раде заговорили об отмене отсрочки от мобилизации: кого могут забрать в армию

В Раде заговорили об отмене отсрочки от мобилизации: кого могут забрать в армию

13:35 Украина
ГУР – о мощном ударе БПЛА по России: полностью уничтожены четыре Ил-76

ГУР – о мощном ударе БПЛА по России: полностью уничтожены четыре Ил-76

13:26 Украина
Массированные удары РФ: оккупанты бьют по Украине "новыми" ракетами

Массированные удары РФ: оккупанты бьют по Украине "новыми" ракетами

12:46 Украина
Все главные новости

Последние новости

14:55

Невероятная оптическая иллюзия: лишь немногие увидят слово "лиса" за 5 секунд

14:48

Флаг Украины на левобережной Херсонщине: в ВСУ рассказали детали операции

14:32

Не ведись на провокацию: топ-фраз манипулятора, после которых нужно бежать

14:28

Почему поездка Эрдогана к Путину в Сочи обречена на провалмнение

14:23

Орбан предложил пойти на сделку с Путиным и сморозил чушь насчет войны в Украине

ВСУ до конца года выйдут к Крыму, России грозит революция – ЖдановВСУ до конца года выйдут к Крыму, России грозит революция – Жданов
14:06

Какой самый красивый знак зодиака: 3 суперхаризматичные женщины по гороскопу

13:42

Работает на все 100: как быстро убрать неприятный запах из обуви за копейки

13:35

В Раде заговорили об отмене отсрочки от мобилизации: кого могут забрать в армию

13:26

Повалий на Z-концерте оскорбила "бездушную" Украину и призналась в любви РФВидео

Реклама
13:26

ГУР – о мощном ударе БПЛА по России: полностью уничтожены четыре Ил-76

12:47

Сыновья Майкла Джексона после долгого перерыва появились на публике

12:46

Массированные удары РФ: оккупанты бьют по Украине "новыми" ракетами

12:41

Обвал фронта на юге и мятеж ЧВК Вагнер: Жданов назвал сценарий революции в России

12:34

5 продуктов, которые ни в коем случае нельзя давать собаке

12:33

Все будет ровно: какие знаки зодиака проведут сентябрь без нервотрепкиВидео

12:30

Помощница Аллы Пугачевой рассказала про ее возвращение в РФ

12:13

Гороскоп Таро на сентябрь 2023: Козерогам - выбор, Водолеям - роман, Рыбам - начинаниеВидео

12:00

Отключения, обстрелы подстанций и тотальная экономия: Омельченко - о грядущей зимеЭксклюзив

11:56

"Остались слезы страха и разлуки": Ефросинина рассказала о годовщине с мужем

11:49

"РФ будет бить по Украине до последнего": Жданов назвал цели ударов оккупантов

Реклама
11:35

Что меняется с 1 сентября: ужесточение правил выплат переселенцам и проверки пенсионеров

11:29

Как определить хороший чай или нет: 3 главный признака подделки

11:28

"Пригожин жив и позвонил Путину": в Сети раскрыли, где сейчас главарь "вагнеровцев"

10:59

ВСУ наступают под Бахмутом, войска РФ хотят прорваться на Луганщине – Сырский

10:54

Сокровище или опасность: как отличить сыроежку от гриба-убийцы

10:50

Предателей достала карма: дроны ударили по кадыровцам и коллаборантам на югеВидео

10:48

Арбуз и рядом не стоял: безумно полезные свойства дыни, о которых мало кто знает

10:35

Тренчи, джинсовки и пуховики: Андре Тан назвал 5 модных трендов осени 2023

09:50

К шашлыку и даже на зиму: как мариновать шампиньоны, чтобы удивить гостей

09:46

Мощный удар ВСУ на двух направлениях: Силы обороны захватили новые рубежи

09:44

Украина модернизирует ракеты Нептун, они смогут долетать до Москвы – The War Zone

09:20

Пригожин на самом деле не предал Путинамнение

09:16

В Днепре сотрудник полиции смертельно ранил мужчину: что говорят о происшествии

09:13

"Бавовна" в Крыму: дроны атаковали район Севастопольской бухты

09:00

Гороскоп на завтра 31 августа 2023: Близнецам - релакс, Скорпионам - меньше калорий

08:42

РФ атаковала дронами объект инфраструктуры на Житомирщине, вспыхнул пожар

07:59

В РФ гремели мощные взрывы, в Пскове горел аэродром: повреждены четыре Ил-76

06:59

Ночью в Одессе гремели взрывы: что известно о ракетном ударе РФФото

06:28

Потенциал производства артиллерии в России обвалилсямнение

06:20

Ночью РФ атаковала Киев ракетами, погибли два человека: все подробностиФото

Реклама
06:07

Какой сегодня праздник 30 августа: кого нужно поздравить в этот день

04:50

Растет безработица и Китай погружается в демографическую яму - ИжакВидео

04:15

"Других вариантов нет": журналист описал последствия для Украины, если РФ не развалитсяВидео

03:33

"Ну зачем вы так позоритесь?": Волочкова стала посмешищем в Сети

03:00

Настя Каменских показала редкие нежные объятия с Потапом

02:30

Яковенко рассказал о радикальном методе Путина повлиять на российскую элитуВидео

02:00

Как солить сало с сахаром: ловкий фокус поразит опытных гурманов

01:30

На вкус будет лучше оливок: как консервировать виноград на зиму - необычный рецепт

00:28

Головоломка, которую невозможно разгадать: надо найти плюшевого мишку за 19 секунд

00:01

Если засыпаете "на ходу": 10 причин, почему постоянно хочется спать

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять