Флаг Украины на левобережной Херсонщине: в ВСУ рассказали детали операции

Армия Украины продолжает работать над освобождением левобережья Херсонской области, сказала представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

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ВСУ подняли флаг Украины на левобережье Херсонщины, чтобы поддержать местных жителей - Гуменюк / Коллаж: Главред, фото: 33 ОМБр, DeepState

Поднятие бойцами ВСУ флага над поселком Дачи Херсонской области на левом берегу Днепра – акция поддержки людей, которые вынуждены жить в российской оккупации. Силы обороны Украины продолжают делать свою работу и постепенно освобождают территории от оккупантов. Об этом заявила представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

В эфире 24 канала она рассказала о том, что военные установили флаг в населенном пункте Дача для демонстрации своей поддержки украинцам в оккупации.

"Местным, которые находятся под оккупацией, очень нужна поддержка для того, чтобы они понимали, что Силы обороны находятся рядом и делают свою работу", - отметила Гуменюк. видео дня

По ее словам, ВСУ продолжают освобождать Херсонскую область, однако о существенных успехах на левом берегу Днепра говорить пока рано. Людям нужна поддержка, особенно в ситуации, когда оккупанты готовятся к так называемым выборам.

Также Наталья Гуменюк подчеркнула, что армия Украины продолжит деоккупацию Херсонщины, однако отказалась говорить о деталях, поскольку нужно соблюдать режим тишины.

Ситуация на Херсонщине

Представитель ОК Юг Наталья Гуменюк ранее сообщила, что ВСУ на Херсонщине уничтожили три установки С-300 российских оккупантов. По ее словам, у армии еще много работы по сокрушению вражеских вооружений.

Кроме того, Гуменюк сказала, что ВСУ мощно выбивают войска РФ с позиций в Херсонской области. Оккупанты пытаются маневрировать между островами на левом берегу Днепра.

29 августа ВСУ подняли флаг Украины на левом берегу Херсонщины в населенном пункте Дачи. Он находится в серой зоне.

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