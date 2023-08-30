Флаг Украины на левобережной Херсонщине: в ВСУ рассказали детали операции

Поднятие бойцами ВСУ флага над поселком Дачи Херсонской области на левом берегу Днепра – акция поддержки людей, которые вынуждены жить в российской оккупации. Силы обороны Украины продолжают делать свою работу и постепенно освобождают территории от оккупантов. Об этом заявила представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.
В эфире 24 канала она рассказала о том, что военные установили флаг в населенном пункте Дача для демонстрации своей поддержки украинцам в оккупации.
"Местным, которые находятся под оккупацией, очень нужна поддержка для того, чтобы они понимали, что Силы обороны находятся рядом и делают свою работу", - отметила Гуменюк.видео дня
По ее словам, ВСУ продолжают освобождать Херсонскую область, однако о существенных успехах на левом берегу Днепра говорить пока рано. Людям нужна поддержка, особенно в ситуации, когда оккупанты готовятся к так называемым выборам.
Также Наталья Гуменюк подчеркнула, что армия Украины продолжит деоккупацию Херсонщины, однако отказалась говорить о деталях, поскольку нужно соблюдать режим тишины.
Ситуация на Херсонщине
Представитель ОК Юг Наталья Гуменюк ранее сообщила, что ВСУ на Херсонщине уничтожили три установки С-300 российских оккупантов. По ее словам, у армии еще много работы по сокрушению вражеских вооружений.
Кроме того, Гуменюк сказала, что ВСУ мощно выбивают войска РФ с позиций в Херсонской области. Оккупанты пытаются маневрировать между островами на левом берегу Днепра.
29 августа ВСУ подняли флаг Украины на левом берегу Херсонщины в населенном пункте Дачи. Он находится в серой зоне.
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