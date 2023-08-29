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ВСУ подняли флаг Украины на левом берегу Херсона

Алёна Воронина
29 августа 2023, 17:39 обновлено 29 августа, 17:39
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Защитники Украины подняли знамя под звуки украинского гимна. Он был установлен в "серой зоне".
Украинские военные, флаг Украины
ВСУ подняли флаг Украины на левом берегу Херсонщины/ коллаж: Главред, фото: 36 ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского, скрин

Украинские военные подняли национальный флаг на левом берегу Херсонской области. Место, где был установлен флаг, находится в "серой зоне".

Соответствующие видеоролики появились в сети днем во вторник, 29 августа. На видео зафиксировано, как двое военных ВСУ закрепляют флаг Украины на одном из зданий на левобережье Днепра.

При этом в одном из распространенных в сети видео на фоне слышны комментарии украинских защитников, что они видят неподалеку Антоновский мост.

видео дня

"Трансляция с левого берега Днепра. Он Антоновский мост там где-то немножко (видно – ред.). Это Анрюшка, я Иван. Мы здесь нашли случайно вот такой прикольный флагшток на одном из зданий и решили… У нас "случайно" у Анрюхи в кармане оказался наш желто-голубой флаг и мы решили его повесить на этот вот хорошенький флагшток", – рассказал на видео боец Иван.

Где именно был установлен флаг, пока неизвестно. Также украинские власти и военные не комментировали это событие.

Флаг Украины
ВСУ подняли флаг Украины на левом берегу Херсонщины/скрин

Смотрите видео, как военные ВСУ подняли флаг Украины на левом берегу Херсонщины:

Война в Украине

Ранее сообщалось, что ВСУ прорвали вражескую оборону на юге, оккупанты РФ бросают позиции и отступают. ВСУ закрепляются на новых рубежах и строят дополнительные укрепления, рассказала Наталья Гуменюк.

Также сообщалось, что ВСУ мощно разорвали оккупантов – пошли вперед и закрепляются на двух направлениях. Подразделения Сил обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, в частности, продвигаются вперед в районах Новоданиловки – Вербового Запорожской области, рассказал представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

Напомним, осенью РФ может использовать для ударов по Украине новую тактику, отмечают в Институте изучения войны (ISW). Россия может возобновить удары по критической инфраструктуре Украины. Однако у окупантов не хватит ракет, чтобы проводить такие же массированные атаки, как зимой 2022-2023 годов. Однако РФ может прибегнуть к новой тактике, предусматривающей использование меньшего количества ракет и большей – ударных дронов.

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война в Украине ВСУ флаг Украины вторжение России Херсонская область
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