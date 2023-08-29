Осенью РФ может использовать для ударов по Украине новую тактику - ISW

За счет консервации летом и осенью страна-агрессор Россия смогла лишь незначительно пополнить свои запасы высокоточных ракет.

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РФ незначительно пополнила свои запасы высокоточных ракет за счет консервации летом и осенью / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com, t.me/kpszsu

Россия может возобновить удары по критической инфраструктуре Украины. Однако у оккупантов не хватит ракет, чтобы проводить такие же массированные атаки, как зимой 2022-2023 годов. За счет консервации летом и осенью страна-агрессор смогла лишь незначительно пополнить свои запасы высокоточных ракет. Тем не менее РФ может прибегнуть к новой тактике, которая предусматривает использование меньшего количества ракет и большего – ударных дронов. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.

Аналитики ISW ссылаются на новые цифры по запасам российских ракет, которые накануне озвучил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

По сравнению данными за январь 2023 года, запасы ракет у РФ выглядят следующим образом:

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270 баллистических и крылатых ракет "Искандер" (+126 с января);

140 крылатых ракет морского базирования "Калибр" (+81);

примерно 100 крылатых ракет Х-101/Х-55/Х-555 (-18 с января);

около 75 баллистических ракет "Кинжал" (+22);

150 ракет Х-22/32 (-12).

"Неясно, являются ли эти цифры оценочными или точными, но они предполагают, что российские войска смогли незначительно пополнить свои запасы высокоточных ракет после окончания более крупной российской воздушной кампании осенью и зимой 2022 года. В мае 2023-го российские войска начали новую воздушную кампанию, направленную на поддержание более регулярного темпа ударов по Украине с меньшим количеством ракет, и Скибицкий предположил, что это позволит российским силам пополнить свои запасы", – отметили в ISW.

Представитель ГУР также добавил, что российские силы ведут разведку украинских инфраструктурных объектов и могут начать серию масштабных ударов с применением ракет и беспилотников в конце сентября или в октябре 2023 года.

Ракетные удары РФ по Украине

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 28 августа рассказал о том, что российские оккупанты при обстреле Украины используют небольшое количество ракет. Таким образом они держат Силы обороны в напряжении, уничтожая гражданскую инфраструктуру.

Заместитель начальника ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий отметил, что РФ изучает энергетические объекты Украины, ищет их уязвимые места и расположение систем ПВО, пытаясь вычислить оптимальные маршруты для пусков ракет.

Он не исключил, что осенью РФ может наносить точечные удары по объектам критической инфраструктуры, а массированные – разными видами вооружения, от беспилотников до ракет.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объяснил, зачем РФ тратит дорогие ракеты на удары по гражданским целям. По его словам, одна из причин такого выбора целей - террор мирного населения. Кроме того, российские ракеты очень неточны, поэтому могут промахиваться.

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