Эксперт объяснил, зачем РФ тратит дорогие ракеты на удары по гражданским целям

Пока не закончится война, российские оккупанты будут продолжать ракетные обстрелы, считает Александр Коваленко.

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Александр Коваленко объяснил, зачем РФ тратит дорогие ракеты на гражданские цели / Коллаж: Главред, фото: Telegram Юрия Малашко, Facebook Коваленко

Российские оккупанты не прекращают ракетные обстрелы Украины. Часто они бьют по гражданским объектам - жилым домам, гостиницам, школам. Одна из причин такого выбора целей - террор мирного населения. Кроме того, российские ракеты очень неточны, поэтому могут промахиваться. Об этом во время чата на Главреде рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, прифронтовые города (Запорожье, Херсон, Харьков и другие) постоянно страдают от террористических атак российских оккупантов, так как расположены в зоне досягаемости ствольной или реактивной артиллерии россиян или средств С-300, настроенных на нанесение ударов по поверхности.

"Давно известно, что российские оккупанты обстреливают именно жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру. Это неотъемлемая часть их тактики террора, которая всегда сопровождает любую российскую военную операцию и вторжение. Так происходило и в Чечне, и в Сирии, и в Грузии, поэтому ничего удивительного здесь нет. Мы просто констатируем тот факт, что тактика россиян – использовать гражданское население как заложников – и на временно оккупированных территориях, и на свободных", - сказал Коваленко.

При этом российские оккупанты часто стреляют по гражданским объектам. Например, недавняя трагедия в Запорожье, по предварительным данным, была обусловлена ракетами "Искандер-К".

"Это дорогие ракеты, производить которые россиянам достаточно проблематично. Это не то же самое, что обстрелять Запорожье, например, из С-300. Можно говорить о том, что россияне действительно планировали нанести удар по объекту, который они считали для себя приоритетным. Но есть нюансы, и россияне о них хорошо знают: их ракеты очень неточны и часто отклоняются от цели. Когда их направляют на город с плотной жилой застройкой, велика вероятность, что эти ракеты попадут в гражданский объект. Россияне это прекрасно знают и понимают, и это отнюдь не смягчает их вину, а только увеличивает ее. Это не высокоточное оружие, а оружие неизбирательного типа", - сказал Коваленко.

По его мнению, пока не закончится война, эти обстрелы будут происходить по всей линии боестолкновения.

"И для Запорожья есть только один выход – освобождение Запорожской области", - резюмировал эксперт.

Смотрите видеоверсию чата на Главреде с военно-политическим обозревателем Александром Коваленко:

Ракетные обстрелы Запорожья

Вечером 10 августа российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью, повредив объект гражданской инфраструктуры. Под удар российских оккупантов попал отель Reikartz в Запорожье, где не раз останавливались сотрудники ООН.

9 августа, страна-агрессор Россия ударила по жилому кварталу Запорожья. Российская ракета попала в район храма и торговых сооружений.

В результате атаки на город погибли 43-летний мужчина и две женщины 19 и 21 лет. Среди девяти травмированных – 11-месячный ребенок. Сперва сообщалось о двух погибших, однако потом стало известно, что количество жертв обстрела Запорожья возросло – еще одна девушка умерла утром 10 августа в больнице.

Во время ракетного удара по Запорожью погибли молодые музыканты Светлана Семейкина и Кристина Спицына. Девушки создали собственную группу, а также систематически пели на улицах, собирая деньги для украинских военных.

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