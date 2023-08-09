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Россия ударила по жилому кварталу Запорожья: есть погибшие и раненые

Яна Ставская
9 августа 2023, 20:52 обновлено 9 августа, 21:15
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В городе продолжалась воздушная тревога.
Россия ударила по жилому кварталу Запорожья: есть погибшие и раненые
РФ продолжает терроризировать гражданское население / коллаж Главред. Фото: скриншоты

Вечером 9 августа российские войска нанесли ракетный удар по жилому кварталу Запорожья. Есть погибшие и раненые, спасательная операция продолжается.

"Запорожье. Еще один удар российских террористов. По состоянию на сейчас известно о трех погибших. Мои соболезнования родным", - говорится в сообщении в Telegram Зеленского.

Удар был нанесен во время воздушной тревоги в городе.

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Зеленский добавил, что спасательная операция продолжается. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.

"И это военное преступление России непременно получит свой приговор. А ответ российским террористам будет на передовой - благодаря нашим героическим воинам", - подчеркнул глава государства.

Количество раненых обновляется. Местные власти указывают, что российская ракета попала в район храма и торговых сооружений.

"У нас уже три человека "двухсотых" и пять раненых, сейчас находятся в больнице. Какая-то российская ракета попала возле церкви и унесла жизни наших людей", - сообщил в комментарии местному изданию "Это Запорожье" руководитель Запорожской ОВА Юрий Малашко.

На сайте Запорожской ОВА появились данные уже о 7 раненых лицах.

По предварительной информации секретаря Запорожской ОВА Алексея Куртева, в пяти многоэтажных домах и в трех учебных заведениях вылетели окна.

Новость дополняется...

  • Удар РФ по Запорожью 9 августа
    Удар РФ по Запорожью 9 августа Запорожская ОВА, Telegram Алексея Куртева, Telegram "Это Запорожье"
  • Удар РФ по Запорожью 9 августа
    Удар РФ по Запорожью 9 августа Запорожская ОВА, Telegram Алексея Куртева, Telegram "Это Запорожье"
  • Удар РФ по Запорожью 9 августа
    Удар РФ по Запорожью 9 августа Запорожская ОВА, Telegram Алексея Куртева, Telegram "Это Запорожье"
  • Удар РФ по Запорожью 9 августа
    Удар РФ по Запорожью 9 августа Запорожская ОВА, Telegram Алексея Куртева, Telegram "Это Запорожье"
  • Удар РФ по Запорожью 9 августа
    Удар РФ по Запорожью 9 августа Запорожская ОВА, Telegram Алексея Куртева, Telegram "Это Запорожье"
  • Удар РФ по Запорожью 9 августа
    Удар РФ по Запорожью 9 августа Запорожская ОВА, Telegram Алексея Куртева, Telegram "Это Запорожье"
  • Удар РФ по Запорожью 9 августа
    Удар РФ по Запорожью 9 августа Запорожская ОВА, Telegram Алексея Куртева, Telegram "Это Запорожье"
  • Удар РФ по Запорожью 9 августа
    Удар РФ по Запорожью 9 августа Запорожская ОВА, Telegram Алексея Куртева, Telegram "Это Запорожье"
  • Удар РФ по Запорожью 9 августа
    Удар РФ по Запорожью 9 августа Запорожская ОВА, Telegram Алексея Куртева, Telegram "Это Запорожье"
  • Удар РФ по Запорожью 9 августа
    Удар РФ по Запорожью 9 августа Запорожская ОВА, Telegram Алексея Куртева, Telegram "Это Запорожье"
  • Удар РФ по Запорожью 9 августа
    Удар РФ по Запорожью 9 августа Запорожская ОВА, Telegram Алексея Куртева, Telegram "Это Запорожье"
  • Удар РФ по Запорожью 9 августа
    Удар РФ по Запорожью 9 августа Запорожская ОВА, Telegram Алексея Куртева, Telegram "Это Запорожье"

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