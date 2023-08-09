Россия ударила по жилому кварталу Запорожья: есть погибшие и раненые

Вечером 9 августа российские войска нанесли ракетный удар по жилому кварталу Запорожья. Есть погибшие и раненые, спасательная операция продолжается.
"Запорожье. Еще один удар российских террористов. По состоянию на сейчас известно о трех погибших. Мои соболезнования родным", - говорится в сообщении в Telegram Зеленского.
Удар был нанесен во время воздушной тревоги в городе.
Зеленский добавил, что спасательная операция продолжается. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.
"И это военное преступление России непременно получит свой приговор. А ответ российским террористам будет на передовой - благодаря нашим героическим воинам", - подчеркнул глава государства.
Количество раненых обновляется. Местные власти указывают, что российская ракета попала в район храма и торговых сооружений.
"У нас уже три человека "двухсотых" и пять раненых, сейчас находятся в больнице. Какая-то российская ракета попала возле церкви и унесла жизни наших людей", - сообщил в комментарии местному изданию "Это Запорожье" руководитель Запорожской ОВА Юрий Малашко.
На сайте Запорожской ОВА появились данные уже о 7 раненых лицах.
По предварительной информации секретаря Запорожской ОВА Алексея Куртева, в пяти многоэтажных домах и в трех учебных заведениях вылетели окна.
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