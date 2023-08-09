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Завод разрабатывал оружие нового поколения: неожиданные детали взрыва под Москвой

Алексей Тесля
9 августа 2023, 20:28 обновлено 9 августа, 20:35
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Загорский оптико-механический завод участвует в разработке стратегического бомбардировщика РФ нового поколения.
Посланник
Загорский оптико-механический завод принимает участие в разработке самолета Посланник / Коллаж: Главред, Фото: topcor.ru, t.me/bbbreaking

Загорский оптико-механический завод в Подмосковье, где прогремел мощный взрыв 9 августа, был одним из участников разработки российского стратегического бомбардировщика нового поколения.

Об этом свидетельствуют данные на сайте госзакупок РФ. Как пишет издание Агентство, предприятие с 2019 года участвует в разработке российского стратегического бомбардировщика-ракетоносца нового поколения "Посланник".

Среди контрактов предприятия - "выполнение составной части опытно-конструкторской работы по теме шифр: "Посланник-1ОЭП/Л"". Срок исполнения контракта – 2027 год, стоимость работ − 69 миллионов рублей.

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Заказчиком работ выступает национальный исследовательский институт "Экран" (Самара), который занимается в том числе разработкой оборудования для военной авиации. Главный исполнитель проекта – компания "Туполев", госзаказчик – минобороны России.

Согласно деталям контракта, следить за работами должны военные представительства минобороны РФ №1205 (Сергиев Посад) и №684 (Самара), отвечающие за контроль качества и приемку продукции для ведомства.

Что известно о новом самолете РФ Посланник

Дальний бомбардировщик-ракетоносец разрабатывает компания "Туполев" для минобороны РФ с 2009 года. Самолет спроектирован по схеме "летающее крыло", в конструкции будут широко применяться технологии и материалы, снижающие заметность (технология "стелс").

Сообщается, что бомбардировщик будет способен нести существующие и перспективные стратегические крылатые ракеты, высокоточные авиабомбы, гиперзвуковое оружие, а также будет оснащен новейшими средствами связи и радиоэлектронной борьбы.

Пропагандисты РФ утверждают, что новый самолет РФ якобы сможет преодолевать передовые рубежи противовоздушной обороны НАТО незамеченным.

Напомним, под Москвой прогремел мощнейший взрыв. Взрыв произошел в районе Загорского оптико-механического завода, являющегося частью военно-технической компании "Ростех". Местные жители утверждают, что взорвался беспилотник. Взрыв на предприятии "Ростех" в Московской области насколько мощный, что россияне начала эвакуацию. Взрывом выбило окна довольно далеко от завода.

Ранее эксперт спрогнозировал, как взрыв на оружейном заводе в РФ ударит по вооружению оккупантов. Военный эксперт, майор запаса Алексей Гетьман прокомментировал мощный взрыв в городе Сергиев Посад в 70 километрах от Москвы, который прогремел на Загорском оптико-механическом заводе. По его словам, оптика, которая производится на этом заводе, используется в прицелах военной техники РФ.

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