Взрыв на оружейном заводе в РФ ударит по вооружению оккупантов: прогноз эксперта

Алексей Гетьман напомнил о том, что такого уровня заводов в Украине был только один.

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Алексей Гетьман оценил "бавовну" в Подмосковье / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/alexeyhetman, t.me/bbbreaking

Военный эксперт, майор запаса Алексей Гетьман прокомментировал мощный взрыв в городе Сергиев Посад в 70 километрах от Москвы, который прогремел на Загорском оптико-механическом заводе.

По его словам, оптика, которая производится на этом заводе, используется в прицелах военной техники РФ. Об этом он рассказал в эфире информационного телемарафона.

"(Оптика, - ред.) должна быть высокоточной, в противном случае это повлияет на бой. Это высокоточное предприятие, там очень высокие требования (относительно мер безопасности), склады не должны попадать под вибрацию", - отметил эксперт.

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Он напомнил о том, что такого уровня заводов в Украине был только один.

"Поэтому я могу предположить, что в России… думаю еще один-два есть, не больше. Это существенно повлияет... В лучшем случае для россиян прекратит производиться треть изделий, а в лучшем для нас – прекратится на 100%, это может быть только единственное предприятие", - не исключил собеседник.

Он также прокомментировал кадры с мощным взрывом, который произошел на предприятии утром.

"Когда работает высокоточное предприятие, как правило, рядом не размещают здания с взрывоопасными веществами. Это требования для серьезных предприятий, но в России...", - добавил Гетьман.

Ранее под Москвой прогремел мощнейший взрыв. Взрыв произошел в районе Загорского оптико-механического завода, являющегося частью военно-технической компании "Ростех". Местные жители утверждают, что взорвался беспилотник. Взрыв на предприятии "Ростех" в Московской области насколько мощный, что россияне начала эвакуацию. Взрывом выбило окна довольно далеко от завода.

Напомним, у Владимира Зеленского язвительно ответили россиянам по поводу взрыва на оружейном заводе. В Офисе президента назвали сегодняшние взрывы на территории Загорского оптико-механического завода в Московской области "безупречным символом современности". Как написал в Twitter советник руководителя ОП Михаил Подоляк, российско-украинская война постепенно переходит и на российскую территорию.

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