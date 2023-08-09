Германия передала Украине еще две установки Patriot: раскрыт пакет помощи

В пакете есть также инженерное оборудование, которое облегчит контрнаступление ВСУ.

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Patriot уже на вооружении в ВСУ / Defense.gov/John Хэмилтон, УНИАН

Германия передала еще две обещанные установки Patriot для защиты украинского неба от российских ракетных атак.

Также в пакет, заявленном на сайте министерства обороны ФРГ, вошли Bandvagn, 155 мм боеприпасы, БПЛА VECTOR и инженерное оборудование.

Что Германия передала Украине 9 августа 2023 года:

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2 установки Patriot;

разведывательные БПЛА VECTOR;

10 гусеничных вездеходов Bandvagn 206 (BV206);

5 машин для пограничников;

бинокли, защитные очки, автопоезда 8x8 HX81 и полуприцепы;

автопогрузчики 8x6 с одним рулоном контейнеров;

пулеметы MG5 и аптечки.

Patriot в Украине

Второй дивизион зенитного ракетного комплекса Patriot заступил на боевое дежурство в Украине в апреле 2023 года. С тех пор оккупанты неоднократно пытались "убить" систему ПВО, выпуская по Киеву драгоценные "Кинжалы".

Во время одной из таких атак наши воины сумели впервые перехватить гиперзвуковую ракету россиян, уничтожив миф об их уникальности.

Однако в ВСУ призвали особо не радоваться наличию Patriot, ведь эффективно защитить небо они могут только в комплексе с F-16.

ЗРК Patriot Патриот-американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники. Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют. Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США. Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур с усовершенствованным наведением GEM-t, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели). Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

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