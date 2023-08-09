УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"ВСУ разрушили миф о "второй армии": Подоляк дал совет критикам контрнаступления

Алина Дембицкая
9 августа 2023, 18:23 обновлено 9 августа, 18:24
72
Как подчеркнул Подоляк, чтобы окончательно уничтожить очередной миф, необходимо всем набраться терпения и внимательно следить за качественной работой ВСУ.
Подоляк, ВСУ
Подоляк дал совет критикам контрнаступления / Коллаж: Главред, фото: фото: 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, 1 ОБрСПН имени Ивана Богуна, скриншот YouTube

Несмотря на разные точки зрения по результативности и темпу движения, Вооруженные силы Украины решительно направляют контрнаступление к непременному и справедливому финалу. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

"Когда кто-то размышляет об украинском контрнаступлении, его скорости, направлениях и эффективности, дает советы или уверенно заявляет, что что-то "точно идет не по плану", главное – не забывать, что еще вчера (до полномасштабного вторжения в Украину) российскую армию вполне серьезно называли "второй армией в мире", истерически ее боялись и даже не представляли, что против нее можно эффективно воевать", - отметил Подоляк.

Как подчеркнул советник руководителя ОП, чтобы окончательно уничтожить очередной миф, о котором вчера боялись даже думать, необходимо всем набраться терпения и внимательно следить за качественной работой ВСУ. Он с уверенностью заявил, что украинские защитники в любом случае доделают работу до обязательного и справедливого финала.

видео дня

"Россия после войны в Украине перестанет существовать как военная угроза. По крайней мере для Украины и Европы. Тем временем наступательные операции продолжаются", - резюмировал Подоляк.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

Недавно издание Bloomberg со ссылкой на американского чиновника сообщило, что ВСУ перешли к крупному наступлению на южном фронте, операция набирает обороты. Армия Украины усиливает военную операцию почти через 2 месяца после начала контрнаступления.

В свою очередь российский диктатор Владимир Путин жалуется на начало масштабного контрнаступления ВСУ. Так, глава кремлевского режима манипулирует темой переговоров с Украиной, начать которые якобы мешают контрнаступательные операции ВСУ.

Как отметил президент Владимир Зеленский, контрнаступление Вооруженных сил Украины разворачивается с определенной тяжестью и не так быстро, как прогнозировалось. Украинские защитники чувствуют усталость, но российская сторона демонстрирует признаки страха.

Вас может заинтересовать:

война в Украине Михаил Подоляк война России и Украины
Реклама

Главное за день

Встреча Зеленского и Путина: в ОАЭ раскрыли сценарий подготовки и вероятные сроки

Встреча Зеленского и Путина: в ОАЭ раскрыли сценарий подготовки и вероятные сроки

19:16 Мир
Враг получил по зубам на юге: ВСУ пошли вперед и уничтожили сотню оккупантов

Враг получил по зубам на юге: ВСУ пошли вперед и уничтожили сотню оккупантов

17:25 Украина
Взрывы на оружейном заводе в РФ: у Зеленского язвительно ответили россиянам

Взрывы на оружейном заводе в РФ: у Зеленского язвительно ответили россиянам

16:55 Украина
Все главные новости

Последние новости

19:16

Встреча Зеленского и Путина: в ОАЭ раскрыли сценарий подготовки и вероятные сроки

19:10

Путин всех переиграл?мнение

19:05

Как узнать, что ты понравился девушке: шесть самых встречающихся признаков

18:29

Тарас Загородний. Украине нужно переносить войну на РоссиюВидеоблоги

18:23

"ВСУ разрушили миф о "второй армии": Подоляк дал совет критикам контрнаступления

Россия в бешенстве, Украине надо бить по Москве, чтобы усилиться на переговорах – ЗагороднийРоссия в бешенстве, Украине надо бить по Москве, чтобы усилиться на переговорах – Загородний
18:20

Взрыв на оружейном заводе в РФ ударит по вооружению оккупантов: прогноз эксперта

18:15

Что сделать 11 августа, чтобы здоровья стало крепким: приметы и запреты

18:14

Как узнать свою судьбу по числу имени - персональный код и его трактовка

18:10

Почему в Голландии не закрывают окна: страшные исторические последствия

Реклама
17:49

Оккупанты высаживались на херсонский берег, но сгорели на ДнепреВидео

17:29

Почему на ночь нужно закрывать окна шторами: неожиданный ответ удивит наповал

17:25

Враг получил по зубам на юге: ВСУ пошли вперед и уничтожили сотню оккупантов

17:05

Ваш IQ выше среднего, если вы сможете найти вора в больнице за 8 секунд

16:55

Взрывы на оружейном заводе в РФ: у Зеленского язвительно ответили россиянам

16:47

Головоломка, которая сломает ваш мозг: надо найти собаку в парке за 7 секунд

16:41

От убийц до вымогателей: в Тюмени уже сто могил уничтоженных в Украине наемников

16:20

"Роскошные цветы, как из магазина": как вырастить розу из засохшего букета

15:52

Какие самые добрые знаки зодиака: три представителя круга порадуют любого

15:50

"Будем мочить Черноморский флот": эксперт раскрыл, как Украина разблокирует порты

15:40

Какую рыбу лучше всего делать в кляре: как приготовить хрустящие кусочки

Реклама
15:15

Детская математическая головоломка, которую решит не каждый взрослый

14:56

Не все верующие об этом знают: что делать, когда бьют колокола

14:42

Мощный прилет в Новой Каховке: ВСУ взорвали пункт управления войск РФВидео

14:29

Что приносит в дом цветок женское счастье: как поставить, чтобы жизнь улучшилась

14:24

Как нельзя заряжать свой телефон: ошибки при зарядке смартфона

14:24

"Она у меня первая": Мирошниченко рассказал, про начало его отношений с женой

14:21

Общины обратились в Кабмин для компенсации за тарифы на тепло: под угрозой оказались 11,5 млн украинцев

14:09

Какие линии на руке что означают: простой способ узнать, что нас ждет

14:09

Кругом мерещатся враги: Шойгу испугался Запада и грозится усилением войны

14:04

Пари или любовь: 1+1 Украина покажет украинско-латвийский сериал "Стальные нервы"Видео

13:57

Favbet Foundation передал Нацгвардии внедорожник Mitsubishi L200

13:51

Только самый узкий круг людей: Зеленский провел срочную Ставку в специальном формате

13:41

Газетка в помощь: почему в СССР не было туалетной бумаги

12:59

В Генштабе опровергли информацию о рейде и прорыве ВСУ на Херсонщине

12:53

Бандуристка Kruть впервые показала жуткие шрамы после несчастного случая

12:51

Ворвется сильное пекло: Украину накроет мощная жарища под +40

12:44

Удары по Москве и перенос войны в РФ усилят Украину на переговорах – ЗагороднийВидео

12:40

Справятся лишь гении: нужно отыскать сердце среди попугаев и цветов

12:31

Блинкен сказал, кто может уговорить Путина возобновить зерновое соглашение

12:18

"Я не 10 из 10": победительница "Холостяка" поделилась честным фото

Реклама
11:57

Оккупанты мощно штурмуют оборону ВСУ и хотят прорваться в Купянск - Сырский

11:52

"Где хочу, там и брею": Ефросинина отреагировала на шутки украинского телеведущего

11:51

Умерла советская актриса-долгожительница Вера Васильева

11:32

Как перевести на украинский "брезгливый" и "мнительный": Авраменко дал объяснениеВидео

11:27

"Гриб растет, так страшно": под Москвой прогремел мощнейший взрыв - что известноВидео

11:19

На онкобольную Заворотнюк свалилось новой испытание

11:18

ВСУ имеют прогресс на фронте, но контрнаступление "медленное и тяжелое" - Кирби

11:10

ВСУ продвинулись у 3 участков фронта на юге, закрепляются на позициях – Генштаб

11:10

Кассетные боеприпасы дали ВСУ шанс на прорыв - WSJ

10:57

Гороскоп на завтра 10 августа 2023: Рыбам – врач, Девам - надежда

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять