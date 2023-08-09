"ВСУ разрушили миф о "второй армии": Подоляк дал совет критикам контрнаступления

Как подчеркнул Подоляк, чтобы окончательно уничтожить очередной миф, необходимо всем набраться терпения и внимательно следить за качественной работой ВСУ.

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Подоляк дал совет критикам контрнаступления / Коллаж: Главред, фото: фото: 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, 1 ОБрСПН имени Ивана Богуна, скриншот YouTube

Несмотря на разные точки зрения по результативности и темпу движения, Вооруженные силы Украины решительно направляют контрнаступление к непременному и справедливому финалу. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

"Когда кто-то размышляет об украинском контрнаступлении, его скорости, направлениях и эффективности, дает советы или уверенно заявляет, что что-то "точно идет не по плану", главное – не забывать, что еще вчера (до полномасштабного вторжения в Украину) российскую армию вполне серьезно называли "второй армией в мире", истерически ее боялись и даже не представляли, что против нее можно эффективно воевать", - отметил Подоляк.

Как подчеркнул советник руководителя ОП, чтобы окончательно уничтожить очередной миф, о котором вчера боялись даже думать, необходимо всем набраться терпения и внимательно следить за качественной работой ВСУ. Он с уверенностью заявил, что украинские защитники в любом случае доделают работу до обязательного и справедливого финала.

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"Россия после войны в Украине перестанет существовать как военная угроза. По крайней мере для Украины и Европы. Тем временем наступательные операции продолжаются", - резюмировал Подоляк.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

Недавно издание Bloomberg со ссылкой на американского чиновника сообщило, что ВСУ перешли к крупному наступлению на южном фронте, операция набирает обороты. Армия Украины усиливает военную операцию почти через 2 месяца после начала контрнаступления.

В свою очередь российский диктатор Владимир Путин жалуется на начало масштабного контрнаступления ВСУ. Так, глава кремлевского режима манипулирует темой переговоров с Украиной, начать которые якобы мешают контрнаступательные операции ВСУ.

Как отметил президент Владимир Зеленский, контрнаступление Вооруженных сил Украины разворачивается с определенной тяжестью и не так быстро, как прогнозировалось. Украинские защитники чувствуют усталость, но российская сторона демонстрирует признаки страха.

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