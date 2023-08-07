"Все это очень тяжело": Зеленский рассказал о результатах контрнаступления ВСУ

Глава государства подчеркнул, что "контрнаступление – это наступление армии, а не отход". И это важный позитивный аспект, ведь инициатива в руках Украины.

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Зеленский рассказал о результатах контрнаступления ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр имени Константина Пестушка, president.gov.ua

Контрнаступление Вооруженных сил Украины разворачивается с определенной тяжестью и не так быстро, как прогнозировалось. Украинские защитники чувствуют усталость, но российская сторона демонстрирует признаки страха. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью LA NACION.

"Контрнаступление сложное. Прогресс, вероятно, медленнее, чем некоторые хотят или воображают. Все это второстепенные вещи. Потому что на одних участках фронта есть мины, а на других есть другие осложнения... Об этом можно говорить долго. О направлениях, о том, что правильно, а что нет", - сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что "контрнаступление – это наступление армии, а не отход". И это важный позитивный аспект, ведь инициатива в руках Украины.

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"Очень трудно так долго бороться. Совершенно понятно. Это очень тяжело, когда тебе не хватает определенного оружия. Все это очень тяжело. Потому что это война", - отметил президент.

По словам украинского гаранта, украинским воинам тяжело, однако российским захватчикам еще труднее.

"В наших глазах усталость, но в их (русских - ред.) глазах есть страх. И это две разные вещи. Придется терпеть. Что я могу сказать? Мы должны быть терпеливыми, если хотим одержать победу. А мы этого хотим", - сказал он.

Как отметил Зеленский, страна-агрессор Россия, в отличие от Украины, может закончить эту войну быстрее, без лишних жертв. Для этого оккупанты должны покинуть территорию нашей страны.

"Украина не собирается продолжать войну на территории Российской Федерации, это никогда не было нашей целью. Мы освобождаем только собственные территории. Им есть куда вернуться, а нам нет. Им есть куда идти, а нам – нет. Потому что это наша единственная земля", - подчеркнул президент.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

Неждавно президент Владимир Зеленский заявил, что армия Украины продолжает продвигаться на фронте. По его словам, украинские войска уже достигли неплохих результатов.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на американского чиновника, ВСУ перешли к крупному наступлению на южном фронте, операция набирает обороты. Армия Украины усиливает военную операцию почти через 2 месяца после начала контрнаступления.

Российский диктатор Владимир Путин жалуется на начало масштабного контрнаступления ВСУ. Так, глава кремлевского режима манипулирует темой переговоров с Украиной, начать который якобы мешают контрнаступательные операции ВСУ.

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