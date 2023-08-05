"Адвокаты дьявола": Подоляк жестко раскритиковал ООН за нелепые заявления

Как только Украина начала давать эффективный отпор агрессору, сразу появились "адвокаты дьявола", призывающие к "немедленному прекращению огня", сказал Подоляк.

https://glavred.info/ukraine/advokaty-dyavola-podolyak-zhestko-raskritikoval-oon-za-nelepye-zayavleniya-10491094.html Ссылка скопирована

Подоляк жестко раскритиковал ООН за нелепые заявления / коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, офис президента Украины

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк раскритиковал генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша за то, что тот призвал прекратить удары беспилотников по Москве, чтобы не допустить "эскалации".

"Я не помню, говорил ли генеральный секретарь ООН о недопустимости эскалации, когда Россия атаковала украинские порты в Одессе и Дунае. Я не помню, выступил ли господин Антониу Гутерриш с заявлением против российского террора против мирных городов", - написал Подоляк в Twitter.

Как отметил советник руководителя ОП, как только Украина начала давать эффективный отпор агрессору, сразу появились многочисленные "адвокаты дьявола", призывающие к "немедленному прекращению огня, чтобы не допустить эскалации конфликта".

видео дня

"Похоже, так работает международное право и право на самооборону? Так выглядит мировой порядок безопасности в глазах ООН? С агрессором, ведущим геноцидную войну в кресле председателя Совета Безопасности ООН, и постоянными уговорами не оказывать ему сопротивления?", - подчеркнул он.

Атаки дронов на Москву

Как сообщал Главред, в ночь на 1 августа центр Москвы в очередной раз атаковали беспилотники. Раздалась серия взрывов. Один из дронов влетел в одну из башен "Москва-Сити". По данным росСМИ, на 21 этаже башни IQ-квартала "Москва-Сити" находится Министерство экономического развития РФ.

Позже у Зеленского прокомментировали атаку по Москве. Как отметил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, Москва стремительно привыкает к полноценной войне, которая скоро перейдет на территорию России. По его словам, все, что будет происходить в РФ – это объективный исторический процесс.

Представитель ГУР Украины Андрей Юсов подчеркнул, что Москва может снова оказаться под ударом беспилотников. В РФ почти не осталось систем ПВО в тылу. Таким образом, Москва сейчас особенно уязвима.

Вас может заинтересовать: