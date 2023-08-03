Москва особенно уязвима, там почти нет ПВО - ГУР

Российское военно-политическое руководство концентрирует основные силы ПВО на оккупированных украинских территориях.

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Москва очень уязвима, там почти нет ПВО / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ТАСС

Москва может снова оказаться под ударом беспилотников. В РФ почти не осталось систем ПВО в тылу. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель ГУР Украины Андрей Юсов.

Таким образом, Москва сейчас особенно уязвима.

"Возможно, они придерживаются концепции дважды раненого Кутузова, который когда - то сказал, что для того, чтобы спасти Россию, надо сжечь Москву", - говорит Юсов. видео дня

Военно-политическое руководство РФ рассредоточивает свои силы и средства ПВО и радиоэлектронной борьбы и концентрирует их на оккупированных украинских территориях. Именно из-за этого российская столица уязвима, потому что не находится под защитой.

"Хлопок" в Москве

Напомним, что ночью 1 августа, в столице РФ прогремели взрывы, дроны атаковали бизнес-центр Москва-Сити. Один из дронов снова попал в бизнес-центр. На 21 этаже башни IQ-квартала Москва-Сити находится Министерство экономического развития РФ.

Известно, что ранее Москву атаковали дроны, прогремел взрыв в 50-этажном здании. Пострадавших якобы нет, пожара не было. При этом башня "IQ-квартала" в "Москва-Сити" эвакуирована после "бавовны".

У Зеленского прокомментировали атаку по Москве. Подоляк отметил, что Москва стремительно привыкает к полноценной войне, которая скоро перейдет на территорию России. По его словам, все, что будет происходить в России - это объективный исторический процесс.

Издание WSJ недавно заявило, что ВСУ готовятся к массовой атаке на Москву. На столицу РФ могут полететь десятки дронов с разных направлений и на разных высотах.

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