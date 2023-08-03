Полетят десятки беспилотников: ВСУ готовятся к массированной атаке на Москву - WSJ

Украина может атаковать столицу России большим количество беспилотников. В ВСУ уже якобы готовятся к массированной атаке. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
На Москву могут полететь десятки беспилотников на разных высотах. По данным журналистов, атаковать город они могут сразу с нескольких направлений.
Последние атаки дали возможность "прощупать" российскую ПВО. Кроме того журналисты отмечают, что беспилотная промышленно Украины продвинулась очень далеко и стала одной из самых передовых в мире.
Одной из причин журналисты называют вето США на использование своего оружия для ударов по РФ. Таким образом Киев начал производство по меньшей мере шести типов беспилотников-смертников большой дальности.
"Бавовна" в Москве
Напомним, что ночью 1 августа, в столице РФ прогремели взрывы, дроны атаковали бизнес-центр Москва-Сити. Один из дронов снова попал в бизнес-центр. На 21 этаже башни IQ-квартала Москва-Сити находится Министерство экономического развития РФ.
Известно, что ранее Москву атаковали дроны, прогремел взрыв в 50-этажном здании. Пострадавших якобы нет, пожара не было. При этом башня "IQ-квартала" в "Москва-Сити" эвакуирована после "бавовны".
У Зеленского прокомментировали атаку по Москве. Подоляк отметил, что Москва стремительно привыкает к полноценной войне, которая скоро перейдет на территорию России. По его словам, все, что будет происходить в России - это объективный исторический процесс.
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