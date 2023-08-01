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"Война перейдет на территорию России": у Зеленского прокомментировали атаку по Москве

Юлия Куришко
1 августа 2023, 11:58 обновлено 1 августа, 12:26
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Подоляк отметил, что Москва стремительно привыкает к полноценной войне, которая скоро перейдет на территорию России.
'Война перейдет на территорию России': у Зеленского прокомментировали атаку по Москве
Подоляк отреагировал на "хлопок" в Москве / коллаж: Главред: фото: ОПУ, Telegram-канал

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на ночную "бавовну" в столице страны-агрессора России.

"Москва стремительно привыкает к полноценной войне, которая, в свою очередь, вскоре окончательно перейдет на территорию "авторов войны", чтобы взыскать с них все долги", - об этом написал Михаил Подоляк в Twitter.

По его словам, все, что будет происходить в России - это объективный исторический процесс.

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"Больше неустановленных дронов, больше развала, больше гражданских конфликтов, больше войны...",- добавил советник главы ОП.

"Бавовна" в Москве: что известно

Напомним, что в столице РФ прогремели взрывы, дроны атаковали бизнес-центр Москва-Сити. Один из дронов снова попал в бизнес-центр. На 21 этаже башни IQ-квартала Москва-Сити находится Министерство экономического развития РФ.

В Госдепе США отреагировали на атаки дронов на Москву. Украина в праве самостоятельно решать, как именно противостоять российскому вторжению, заявил пресс-секретарь Госдепа США.

Маломуж раскрыл, что окажется под ударом в РФ. По словам Маломужа, складывается абсурдная ситуация, когда террорист жалуется на якобы террористические методы против него самого же.

Больше интересных новостей:

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