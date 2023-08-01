"Украине решать, как вести эту войну": в Госдепе США отреагировали на атаки дронов на Москву

США не поощряют нанесение ударов за пределами украинской территории и не помогают их осуществлять, однако оставляют за Украиной право самостоятельно решать, как именно противостоять российскому вторжению. Об этом заявил пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер.
"Украине решать, как вести эту войну" – сказал он во время брифинга, отвечая на вопрос, поддерживает ли Вашингтон атаки, подобные той, которая была совершена на деловой центр "Москва-Сити" ночью 30 июля.
Журналист также намекнул, что Украина якобы стремится атаковать мирные цели.
"Когда дело доходит до ударов по гражданским центрам, то украинская гражданская инфраструктура становится целью снова и снова. Украинское гражданское население было убито на этой войне. Школы, больницы, жилые дома… Я могу продолжать список…", - ответил журналисту Миллер.
Атаки дронов на Москву
В ночь на 30 июля центр Москвы - здание Москва-Сити - атаковали неизвестные БПЛА, российские власти обвинили Украину в ударе.
Известно, что в 50-этажном здании находится сразу три российских министерства - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Минэкономразвития и Минпромторг. После взрыва прохожие обнаружили правительственную документацию на улицах.
Украина не взяла на себя ответственность за атаку. Представитель ВС Юрий Игнат только отметил, что россияне "получили то, чего хотели".
В ночь на 1 августа центр Москвы во второй раз за неделю атаковали беспилотники. Прозвучала серия взрывов. Один из дронов снова влетел в одну из башен Москва-Сити. По данным росСМИ, на 21 этаже башни IQ-Квартала Москва-Сити находится Министерство экономического развития РФ.
Кроме того, взрывы были слышны в подмосковных Одинцово и Кубинке.
В Минобороны РФ традиционно обвинили Киев в атаке на Москву и Подмосковье.
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